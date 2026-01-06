Representantes de los comerciantes de los pasos a desnivel de Coruña y Napoleón, alcaldía Benito Juárez, se rehusan a abandonar sus locales luego de que el Gobierno capitalino les pidió hacerlo de manera voluntaria para la construcción de la Calzada Flotante. La razón, dijeron, es que no les conviene dejar a sus clientes de muchos años.

Aseguraron que les notificaron que los pasos ubicados en la alcaldía Benito Juárez serían intervenidos después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero que tenían que abandonarlos antes.

Comentaron que, a cambio, el Gobierno de la Ciudad les ofreció una reubicación en plazas comerciales y darles mil pesos mensuales o 15 mil en total.

“Ya tenemos a nuestros clientes ya definidos, viene la gente y no podemos irnos, además nos quieren mover a plazas comerciales, pero somos comerciantes en pequeño y, obviamente, no tenemos la infraestructura para competir a las plazas”, dijo el secretario de la Asociación de Comerciantes de los Pasos a Desnivel de Coruña y Napoleón de la Calzada de Tlalpan A.C., José Antonio Peralta.

El representante explicó que, además, mil pesos al mes o 15 mil es muy poco para poder subsistir. “Yo invito a la jefa de Gobierno a que viva con mil pesos al mes”.

“El Gobierno de la Ciudad no tiene ni idea de la dinámica que hay aquí, de todo el tiempo que llevamos vendiendo y de que no podemos irnos así porque sí, este siempre ha sido nuestro lugar. Habemos desde carpinteros, plomeros, electricistas, vendedores de comida y peluqueros”.

Los comerciantes no quieren ser reubicados en plazas comerciales, como les ofreció el gobierno. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

El representante indicó que no ha habido la transparencia suficiente ni se ha entregado nada por escrito, a pesar de que se ha solicitado en repetidas ocasiones el proyecto ejecutivo o los planos de la Calzada Flotante.

“Al menos si nos quieren sacar deberían hacerlo con transparencia y enseñarlos”, comentó.

José Antonio relató que en enero de 2025 les llegó una orden del Gobierno de la Ciudad de México para abandonar de manera voluntaria 35 pasos a desnivel, conformados por alrededor de 400 comerciantes, de los cuales, 67 —del lado de la alcaldía Cuauhtémoc— ya los dejaron por la construcción de la Calzada Flotante. Indicó que de estos, sólo unos 100 regresarían a sus locales.

Desde entonces, apuntó, sólo se ha tenido una reunión ese mismo mes con el director de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (Servimet), administradora de los pasos a desnivel, Carlos Mackinlay.

Así como otras con distintos funcionarios y aseveró que en la última se les señaló que “la voluntad de la jefa de Gobierno era que nos saliéramos y que no había otra opción, pero nosotros no nos vamos a salir, y que le hagan como quieran”.

El secretario de la asociación indicó que ya se juntan firmas para presentar en febrero un oficio al Gobierno capitalino, y semanas después se llevaría a cabo la siguiente reunión con autoridades locales.

Las autoridades construyen actualmente la Calzada Flotante, que han señalado es un parque elevado desde Plaza Tlaxcoaque al Metro Chabacano sobre Tlalpan.