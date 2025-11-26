A dos semanas de que se encontraran vestigios arqueológicos en la construcción de la Calzada Flotante, aledaños al Skate Park San Antonio Abad, los trabajos en este tramo que abarca unos 100 metros continúan detenidos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó a EL UNIVERSAL que los arqueólogos investigadores continúan realizando los dictámenes correspondientes para llegar a una conclusión en torno a estos hallazgos del pasado 12 de noviembre.

Esta zona, donde se encontraron los vestigios compuestos por fragmentos de cerámica y un cráneo humano, actualmente está tapada con mantas, lonas y algunas señalizaciones color naranja.

Los trabajos en este punto están detenidos, no hay máquinas retroexcavadoras ni plumas en el lugar, así como material de trabajo, sólo pasa personal de la obra de un lado al otro, con carretillas, costales, herramienta, entre otros artículos.

A pesar de que durante la construcción de la Calzada Flotante, antes de estos hallazgos, dejaban pasar a jóvenes al parque de patinaje, actualmente los trabajadores mantienen cercado el lugar y no permiten a nadie acercarse.

Al exterior se encuentran algunos bultos de piedra, máquinas y camionetas que bloquean el paso, y algunos trabajadores que impiden el tránsito por la zona.

Sin embargo, a ambos lados de la zona tapada, decenas de trabajadores continuando con sus labores, excavando y volteando material. Además, continúan recogiendo ladrillos y llevando carretillas, sin trabajar en el lugar donde se hallaron los presuntos restos arqueológicos.

Se pidió la postura de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México al respecto y señaló que esta correspondía únicamente al INAH.