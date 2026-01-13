Nezahualcóyotl, Méx.- Transportistas liberaron carreteras y vialidades primarias en municipios de la zona oriente del Estado de México, luego de acordar con autoridades estatales la instalación de una mesa de trabajo para atender sus demandas.

El gobierno del Estado de México y concesionarios de la agrupación Rutas Hermanas pactaron una reunión el próximo jueves 15, en la que se revisará el pliego petitorio presentado por el sector.

Concesionarios del transporte público y operadores de camiones de carga retiraron unidades y obstáculos de la autopista México-Puebla, la carretera federal México-Puebla, así como de las vías México-Cuautla y México-Texcoco, además del Circuito Exterior Mexiquense.

Lee también Difunden foto de presunto homicida del jefe de sector del Valle Cuautitlán; piden apoyo ciudadano para su localización

En puntos como Bordo de Xochiaca y el canal Río de la Compañía las vialidades fueron liberadas al medio día; sin embargo, el servicio del Mexibús Chimalhuacán se restableció de manera gradual debido a la saturación del carril confinado.

Durante la mesa de trabajo, transportistas y autoridades revisarán el pliego petitorio, con énfasis en presuntos actos de corrupción en corralones ubicados en municipios de la zona oriente del Estado de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL