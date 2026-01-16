La mañana de este viernes, alrededor de 100 trabajadores del área de Obras de la alcaldía Álvaro Obregón realizaron un bloqueo de la vialidad en la calle 10, en ambos sentidos, a la altura de la calle Canario, en la colonia Tolteca, como medida de protesta para exigir la basificación y mejores condiciones laborales.

De acuerdo con los manifestantes, la movilización se originó ante la falta de atención por parte de las autoridades de la demarcación, por lo que demandaron una audiencia directa con el alcalde. Durante la protesta, los inconformes realizaron la quema de prendas de vestir, una dovela y un neumático, lo que generó tensión en la zona.

Posteriormente, un grupo aproximado de 70 trabajadores extendió el bloqueo a carriles laterales y centrales de Periférico, en ambas direcciones, así como a las inmediaciones del edificio de la alcaldía Álvaro Obregón, ubicado en el cruce de calle 10 y Canarios. Los manifestantes señalaron que permanecerán en el lugar hasta ser atendidos por las autoridades municipales.

Foto: Especial

La movilización provocó afectaciones viales importantes, por lo que se recomendó a los automovilistas utilizar como alternativas Camino Real a Toluca, Periférico, Alta Tensión, avenida Central y la intersección de Canarios con Camino Real a Toluca.

Elementos de seguridad y personal de tránsito se mantienen en la zona para resguardar el orden y orientar a los conductores, mientras continúan las negociaciones para buscar una solución al conflicto laboral.

