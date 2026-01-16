Cuadrillas avanzan en el levantamiento de marcos metálicos perimetrales para dar estructura a la semipeatonalización de la calle Amberes, desde Liverpool hasta Hamburgo, en la alcaldía Cuauhtémoc, esto a tres semanas del arranque de los trabajos.

La obra forma parte del Proyecto Integral Zona Rosa de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México (Metrópolis).

EL UNIVERSAL constató que aún no se ha llevado a cabo la colocación de concreto o pavimento en la zona, pero ya se prepara el terreno con la excavación y realización de canales.

Se trata de alrededor de 40 trabajadores apoyados por una máquina retroexcavadora y un camión de volteo, quienes realizan zanjas en ambos lados de la calle Amberes, la cual ya se encuentra dividida en tres para el paso semipeatonal.

En estos puntos colocan las estructuras metálicas y de concreto que darán soporte y guiarán al pavimento por donde caminarán las personas.

EL UNIVERSAL publicó el pasado 12 de noviembre que la semipeatonalización de la calle Amberes, donde se ubican hoteles, tiendas sexuales, restaurantes, entre otros negocios, forma parte del Proyecto Integral Zona Rosa, que también incluye los planes ejecutivos de Oxford y Dresde, de acuerdo con Metrópolis.

Contempla una inversión de más de 6 millones de pesos autorizados por el Comité Técnico del Plan Maestro Zona Rosa.

A tres semanas de iniciada esta primera parte en Amberes, ya también se comienza con los primeros tramos de aplanado del lado de Liverpool, con trabajadores que pican algunos puntos a fin de dejarlos completamente lisos.

También proceden con las estructuras divisorias de los desniveles que forman parte de las entradas de los locales, edificios y oficinas que se encuentran en ambos lados de la calle Amberes.

De igual manera, en ambas esquinas de Estocolmo y Hamburgo se realiza la remoción de tierra, puesta de trabes metálicas y divisiones, pues según trabajadores, en estos dos puntos se construirán unos cruces peatonales, sin especificar si formarán parte del proyecto integral.

Días después del inicio de la reconfiguración de la calle Amberes, este diario publicó que empresarios celebraron que el polígono de la Zona Rosa sea atendido; sin embargo, señalaron que de permitir que este nuevo paso semipeatonal se llene de vendedores ambulantes, como en Génova, “no va a servir de nada”.