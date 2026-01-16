Una mujer y dos niñas de 6 y 9 años resultaron lesionadas tras ser atropelladas por una camioneta particular en la colonia Toriello Guerra, alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió sobre avenida Renato Leduc, en el cruce con Calzada de Tlalpan, donde el vehículo involucrado permaneció en el lugar tras el hecho. De inmediato se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron a la zona, así como personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes realizaron la valoración prehospitalaria de las víctimas. De acuerdo con los primeros reportes médicos, la mujer, de aproximadamente 33 años, y una de las menores se encontraban conscientes y en buen estado de salud.

Sin embargo, durante la revisión de la segunda niña, el personal médico detectó una probable fractura de tibia en el tercio distal derecho, por lo que fue trasladada por una ambulancia de aseguradora para su atención especializada.

La vialidad presentó afectaciones momentáneas mientras continuaban las labores de atención y resguardo del sitio. Las autoridades permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades relacionadas con el incidente.

