Un sujeto que fue retenido por comensales de un restaurante en la alcaldía Iztapalapa, por presuntamente haberlos robado con una réplica de arma de fuego, fue aprehendido por policías capitalinos.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron por un robo en proceso en un negocio de la colonia Escuadrón 201.
Policías asignados a la zona se movilizaron a las calles Radamés Gaxiola y Atanasio, donde encontraron a un sujeto que intentaba escapar, pero clientes del restaurante se lo impedían, aseguró al SSC.
Los comensales afirmaron que momentos antes el hombre los había desapoderado de sus pertenencias.
El sospechoso fue resguardado y luego de una revisión le hallaron una réplica de pistola, dinero en efectivo y un casco de motociclista.
El sujeto de 23 años fue presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
La SSC informó que el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo.
