Elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres, de 24 y 20 años de edad, presuntamente relacionados con un caso de extorsión en perjuicio de dos locatarios en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en la colonia Tizapán San Ángel, cuando uniformados que realizaban labores de vigilancia recibieron, vía radio, el reporte de una extorsión telefónica en la esquina de las calles Independencia y Guerrero. Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con los encargados de un spa y una hojalatería, quienes señalaron haber recibido llamadas en las que se les exigía una suma de dinero en efectivo a cambio de no atentar contra su integridad física ni la de sus negocios.

Lee también: Visita a albergue de perros en GAM se aplazó por imprecisiones en comunicado del Refugio Franciscano: Cravioto; "tenía mentiras", dice

Según el testimonio de los afectados, en la llamada se les indicó que el dinero debía ser entregado a los tripulantes de una motocicleta de color negro. Ante ello, los policías implementaron un despliegue operativo discreto en la zona. Cuando uno de los locatarios se disponía a realizar la entrega del efectivo, los agentes intervinieron y detuvieron a los dos jóvenes.

Tras una revisión preventiva, realizada conforme al protocolo de actuación policial, se les aseguró dinero en efectivo y un teléfono celular. Los detenidos, junto con lo asegurado y la motocicleta, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr