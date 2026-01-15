Seis personas, señaladas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) como integrantes de la Unión Tepito, fueron capturadas tras un cateo realizado en una casa en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los cinco hombres y la mujer detenidos estarían bajo las órdenes de "El Daza" y estaban encargados de almacenar y distribuir drogas en la demarcación, informó la SSC

En el inmueble se aseguró un arma de fuego, 17 cartuchos útiles, un frasco con marihuana, 53 cigarros, varias bolsas y tres envases de vidrio con la misma yerba, 99 bolsas con una sustancia cristalina y 59 pastillas de presunta anfetamina.

Caen 6 presuntos integrantes de la Unión Tepito; estarían bajo las órdenes de "El Daza". Foto: Especial.

El cateo se realizó en seguimiento a denuncias ciudadana sobre el almacenamiento de droga en un inmueble de la colonia Peralvillo.

Por lo anterior, elementos de la SSC implementaron trabajos de vigilancia e investigación en la zona.

Una vez que se recabaron los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez el mandamiento judicial, el cual fue otorgado.

El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia capitalinas, con apoyo de fuerzas de seguridad del Gobierno federal.

Allí se detuvo a los cinco sujetos de 24, 33, 24, 30 y 42 años de edad y a la mujer de 35 años.

Los detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público y el inmueble fue sellado y quedó bajo vigilancia policial.

