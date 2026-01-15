Más Información

México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026

Trump presume que Corina Machado le obsequió su Nobel; "un gesto maravilloso", dice

Revientan narcolaboratorio del cuñado de "El Chapo"; así producía y almacenaba drogas en Guerrero hermano de Emma Coronel

Por error, nuevo secretario de la Corte avala criterio que afecta a trabajadores de la CFE; alistan corrección

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

“Es tiempo de unidad, no de pedir injerencias”, dice Concanaco; revisión T-MEC requiere cabeza fría, inteligencia y estrategia, afirma

Seis personas, señaladas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () como integrantes de la , fueron capturadas tras un cateo realizado en una casa en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los cinco hombres y la mujer detenidos estarían bajo las órdenes de "" y estaban encargados de almacenar y distribuir drogas en la demarcación, informó la SSC

En el inmueble se aseguró un arma de fuego, 17 cartuchos útiles, un frasco con marihuana, 53 cigarros, varias bolsas y tres envases de vidrio con la misma yerba, 99 bolsas con una sustancia cristalina y 59 pastillas de presunta anfetamina.

Caen 6 presuntos integrantes de la Unión Tepito; estarían bajo las órdenes de "El Daza". Foto: Especial.
El cateo se realizó en seguimiento a denuncias ciudadana sobre el almacenamiento de droga en un inmueble de la colonia Peralvillo.

Por lo anterior, elementos de la SSC implementaron trabajos de vigilancia e investigación en la zona.

Una vez que se recabaron los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez el mandamiento judicial, el cual fue otorgado.

Caen 6 presuntos integrantes de la Unión Tepito; estarían bajo las órdenes de "El Daza". Foto: Especial.
El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia capitalinas, con apoyo de fuerzas de seguridad del Gobierno federal.

Allí se detuvo a los cinco sujetos de 24, 33, 24, 30 y 42 años de edad y a la mujer de 35 años.

Los detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público y el inmueble fue sellado y quedó bajo vigilancia policial.

