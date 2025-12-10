El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez Camacho, indicó que se tiene planeado que todas las alcaldías tengan estaciones de la Policía Especializada de Género como la que se abrió en Tlatelolco, el lunes 8 de diciembre.

“Esta Unidad Especializada tiene entre sus objetivos, desde luego, llegar a todas las alcaldías, en este momento la presencia de las 30 patrullas de género está en los sectores dentro de cada alcaldía donde hemos detectado más llamadas por este tipo de situaciones, que pudieran involucrar violencia por razones de género, y las estaciones seguirán ese mismo criterio de irse ampliando en el territorio de manera descentralizada”, afirmó.

Durante la conferencia de prensa del martes 9 de diciembre con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Vázquez Camacho detalló que entre las razones para que la primera estación de la Policía de Género fuera inaugurada en la alcaldía Cuauhtémoc está la ubicación, las instalaciones con las que cuenta la corporación y la operatividad.

“La primera estación responde a distintos puntos, ya ha mencionado al Jefa algunos, el primero desde luego tiene que ver con lo céntrico y las facilidades que eso da, hay que recordar que el Centro de la Ciudad, la alcaldía Cuauhtémoc, convergen en movilidad muchas personas, tiene que ver también con disponibilidad y infraestructura de parte de la Secretaría y tiene que ver también con nuestros criterios de operación”.

El secretario de Seguridad también detalló que las próximas estaciones de la Policía de Género podrán ser espacios únicos o compartidos con los sectores de la institución.

La estación de inaugurada el lunes pasado en Tlatelolco brinda atención las 24 horas a denuncias por violencia de género.

