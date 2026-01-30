Más Información

Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos

Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"

A través de , capitalinos de todas las edades, pero principalmente jóvenes y niños, obtuvieron nuevos aprendizajes y disfrutaron del , en la principal plaza del corazón de la Ciudad de México.

En este espacio, aprender la o conocer modelos anatómicos de cerebros puede convertirse en una actividad divertida. Desde antes de las 11:00 de la mañana, los asistentes se acercaron a los stands donde los esperaban más de una veintena de actividades.

Niñas y niños tuvieron la oportunidad de pintar su propio fósil de dinosaurio y conocer un poco del trabajo que realizan los paleontólogos para descubrir a estos seres.

“Me hubiera traído mi dinosaurio, me gustan mucho. ¡Son mis favoritos!” Contó un pequeño de siete años quien participó pintando su fósil con café diluido.

Niños y grandes pueden disfrutar de actividades divertidas y gratuitas. (Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL)
Niños y grandes pueden disfrutar de actividades divertidas y gratuitas. (Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL)

Otra de las carpas estuvo encabezada por representantes del laboratorio de plastinación y museografía biomédica de la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schultz” quienes explicaron diversas técnicas de conservación de animales como taxidermia y plastinación.

“¿Se saben la tabla periódica? Si no, es su momento de aprenderla de forma divertida”, saludó una de las participantes del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, a los visitantes que se acercaban.

En el lugar hubo feria de química con juegos tradicionales como memorama o lotería; otros tipo serpientes y escaleras, y también una carpa con charlas y presentaciones de danza.

El Zócalo de las Ciencias es una iniciativa organizada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), con el que se busca generar un espacio de encuentro entre la ciencia y la comunidad; se realizará el último viernes de cada mes en la plancha del Zócalo.

