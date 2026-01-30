A través de juegos y experimentos, capitalinos de todas las edades, pero principalmente jóvenes y niños, obtuvieron nuevos aprendizajes y disfrutaron del "Zócalo de las Ciencias", en la principal plaza del corazón de la Ciudad de México.

En este espacio, aprender la tabla periódica o conocer modelos anatómicos de cerebros puede convertirse en una actividad divertida. Desde antes de las 11:00 de la mañana, los asistentes se acercaron a los stands donde los esperaban más de una veintena de actividades.

Niñas y niños tuvieron la oportunidad de pintar su propio fósil de dinosaurio y conocer un poco del trabajo que realizan los paleontólogos para descubrir a estos seres.

“Me hubiera traído mi dinosaurio, me gustan mucho. ¡Son mis favoritos!” Contó un pequeño de siete años quien participó pintando su fósil con café diluido.

Leer también: Brugada da banderazo de salida a 19 metrobuses para ampliar Línea 4 hasta Aeropuerto; buscan mejorar traslado de turistas rumbo al mundial 2026

Niños y grandes pueden disfrutar de actividades divertidas y gratuitas. (Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL)

Otra de las carpas estuvo encabezada por representantes del laboratorio de plastinación y museografía biomédica de la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schultz” quienes explicaron diversas técnicas de conservación de animales como taxidermia y plastinación.

“¿Se saben la tabla periódica? Si no, es su momento de aprenderla de forma divertida”, saludó una de las participantes del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, a los visitantes que se acercaban.

En el lugar hubo feria de química con juegos tradicionales como memorama o lotería; otros tipo serpientes y escaleras, y también una carpa con charlas y presentaciones de danza.

El Zócalo de las Ciencias es una iniciativa organizada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), con el que se busca generar un espacio de encuentro entre la ciencia y la comunidad; se realizará el último viernes de cada mes en la plancha del Zócalo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr