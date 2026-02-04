La Negrita, la perrita que fue agredida y estuvo a punto de perder un ojo en Torreón, Coahuila, busca un adoptante. La Policía de Torreón publicó un video en donde invita a la ciudanía a enviar un video para que exponga por qué le gustaría adoptar a La Negrita. El mejor video será el ganador y podrá adoptar a la perrita.

Fue hace una semana que La Negrita que fue encontrada herida al exterior de un domicilio en la colonia Joyas del Oriente de Torreón, en donde presuntamente le fue encajado un objeto en su ojo izquierdo.

La Unidad Canina (K-9) de la Policía local recibió un reporte ciudadano y fue quien se hizo cargo del animal. Posteriormente la trasladaron a una clínica veterinaria, donde lograron salvarle el ojo.

Después de permanecer bajo observación una semana, finalmente fue dada de alta y para celebrar su recuperación, la Unidad Canina y la dirección de Seguridad Pública le buscan una familia que pueda adoptarla.

Para mayores informes, la ciudadanía puede acceder a las redes sociales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

