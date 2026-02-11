Luego de que un Tribunal Colegiado ordenara la suspensión provisional relleno Sanitario de Kanasín, Yucatán, Saneamiento Sana, empresa operadora del sitio, aseguró que no ha incurrido en ninguna ilegalidad y que actualmente cumple en sus términos la clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en octubre de 2025.

En un posicionamiento dirigido a la opinión pública, la firma precisó que el relleno se encuentra clausurado en lo relativo a la operación de la celda de disposición final, por lo que no está en funcionamiento, en cumplimiento a lo ordenado por la autoridad federal.

Afirmó que la resolución del Tribunal Colegiado no determina que el relleno haya operado sin permisos ni acredita incumplimiento alguno a la clausura impuesta.

Dicha resolución, precisó, se dio en el marco del juicio de amparo 2697/2025-V-A y corresponde a una suspensión provisional que no constituye una decisión sobre el fondo del asunto.

Aclaró que el juicio principal continúa en trámite y que será hasta la audiencia constitucional programada para el 18 de febrero de 2026 cuando se analicen de fondo los argumentos y pruebas de ambas partes.

El operador agregó que se encuentra en un proceso técnico-administrativo de regularización y que, incluso antes de la clausura, inició mejoras en el sitio de disposición final, contratando asesoría especializada en materia de rellenos sanitarios y alineando sus acciones a la NOM-083-SEMARNAT-2003.

Asimismo, informó que durante el periodo de clausura los residuos sólidos urbanos del municipio de Kanasín, Yucatán, están siendo trasladados a un sitio de disposición final distinto, específicamente al Relleno Sanitario de Mérida, operado por un concesionario con presencia nacional.

La empresa reiteró que colabora con las autoridades ambientales federales y que atiende de manera integral los requerimientos formulados, al tiempo que llamó a que el debate público se base en información completa y verificable, y a evitar conclusiones anticipadas antes de que las autoridades judiciales resuelvan de fondo el caso.

El comunicado está firmado por Ramón José Ugalde Bellido, director general de Saneamiento Sana SC de RL, operador del Relleno Sanitario Kanasín.

pjm