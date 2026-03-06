Culiacán, Sin. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dijo que los 14 turistas, originarios de Mazatlán que habían experimentado dificultades en Jordania para regresar a territorio nacional, ya se encuentran en tierras sinaloenses, tras una serie de gestiones diplomáticas que facilitaron los trámites para su retorno.

Señaló que a través de gestiones de su administración y de las autoridades diplomáticas que permitieron facilitarles trámites, cubrir algunos gastos y encontrar las rutas más adecuadas y con auxilio de un traductor, desde la tarde del miércoles pasado, estos ya se encuentran en Mazatlán.

Dio a conocer que su gobierno estuvo atendiendo a este grupo de 14 turistas mazatlecos que se encontraban en Jordania, atendiendo paso a paso, su trayectoria de regreso, para que seis de ellos obtuvieran los permisos y visas necesarias para llegar en forma inicial vía marítima a Egipto y después continuar con nuevas rutas a México.

Rocha Moya manifestó que a su retorno a Mazatlán, le solicitaron tener una reunión con él, por lo que con gusto tendrá un encuentro, para conocer de viva voz, su experiencia, en la que contaron con toda la ayuda necesaria para abrirles muchas puertas y agilizar su salida de la zona de conflicto.

Se conoce que de este grupo de turistas que quedaron varados en el Aeropuerto Internacional de Queen Alia de Aman, en Jordania, a causa de la guerra desatada en el Medio Oriente, seis de ellos, recibieron apoyo para salir vía marítima desde el puerto jordano de Agaba hacia el puerto de Sharm el-Sheij, en Egipto.

Estos seis, continuaron desde Egipto su traslado a territorio mexicano vía aérea, para ello tuvieron que efectuar varias conexiones, mientras que los 8 restantes, optaron por salir vía aérea desde Casa Blanca, Marruecos, vía Madrid, España, hasta llegar a Mazatlán.

