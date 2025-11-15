La Marcha de la Generación Z en México adoptó la bandera pirata de "One Piece como su estandarte", una serie que se ha consolidado como una de las más longevas en la historia del anime.

A continuación, te contamos cuántos capítulos tiene, cuándo podría llegar a su fin y cuánto tiempo necesitarías para ponerte al día con esta épica aventura.

One Piece: Un fenómeno que comenzó en manga

Como ocurre con muchos animes, "One Piece" está basado en un manga, creado por Eiichirō Oda, que se publicó por primera vez el 22 de julio de 1997. Su éxito fue inmediato, y en 1999 llegó a la televisión, donde nunca ha dejado de estrenar episodios, convirtiéndose en un verdadero fenómeno cultural.

Lee también: Sabrina Carpenter: La artista que está marcando el pulso de la Generación Z

¿De qué trata One Piece y cuándo terminará?

La historia sigue a Monkey D. Luffy, un joven que aspira a convertirse en el rey de los piratas. Su objetivo es encontrar el "One Piece", un legendario tesoro dejado por el anterior rey de los piratas, Gol D. Roger. Para lograrlo, Luffy se convierte en el capitán de una tripulación que inicialmente incluye a:

Roronoa Zoro , un espadachín infame y ex-cazarrecompensas.

, un espadachín infame y ex-cazarrecompensas. Nami , una navegante astuta con un pasado de estafadora.

, una navegante astuta con un pasado de estafadora. Usopp , un mentiroso compulsivo y experto francotirador.

, un mentiroso compulsivo y experto francotirador. Sanji, un cocinero romántico y hábil luchador.

Juntos navegan a bordo del Going Merry, enfrentándose a poderosos enemigos. Luffy, quien ha comido una Fruta del Diablo (la Gomu Gomu no Mi), tiene la capacidad de estirar su cuerpo como si fuera de goma, lo que le otorga una ventaja considerable, aunque sigue siendo vulnerable al agua, que es su principal debilidad.

Lee también: Ayer rock y nostalgia, hoy electrónica y pop: El giro del Corona Capital

En cuanto a su futuro, "One Piece" no tiene una fecha de conclusión a la vista. Oda sigue trabajando en nuevos episodios tanto del manga como del anime, por lo que los capítulos seguirán sumándose con el paso del tiempo.

¿Cuántos capítulos tiene One Piece y cuánto tiempo necesitarías para ponerte al día?

A día de hoy, One Piece cuenta con más de 1,100 episodios. Teniendo en cuenta que la serie lleva emitiéndose desde 1999, ponerse al corriente con la historia es una tarea monumental, pero no imposible para los más dedicados.

Si consideramos que cada episodio tiene una duración promedio de 22 a 24 minutos, eso equivale a aproximadamente 440 horas de contenido. Es decir, si decidieras ver la serie sin interrupciones (ni para dormir), necesitarías cerca de 18 días completos de maratón continuo.

Lee también: ¿Quién es Joaquín Cosío? El actor que respalda la marcha de la Generación Z

¿Qué significa la bandera de la Generación Z?

La bandera que ondea en la marcha de la Generación Z es la misma que Monkey D. Luffy y su tripulación lucen en su barco, el Going Merry, en "One Piece". Esta bandera de los sombreros de paja simboliza, en primer lugar, la búsqueda de libertad absoluta, la lucha contra el Gobierno Mundial opresivo y la defensa de las comunidades más vulnerables.

El poder simbólico de este estandarte no solo ha trascendido en el mundo de "One Piece", sino que también ha sido adoptado en diversas protestas globales. En 2025, jóvenes de países como Indonesia y Nepal lo usaron en manifestaciones contra la subida de salarios legislativos, la prohibición de redes sociales y las denuncias de corrupción. La bandera se ha convertido, entonces, en un emblema de resistencia juvenil en todo el mundo.