Series Netflix: ¿cuántos capítulos tiene One Piece temporada 2?; esta es la duración de cada uno

El fenómeno global de los piratas de sombrero de paja retoma su curso en la plataforma de Netflix. Tras el éxito sin precedentes de la primera entrega en 2023, la serie retoma la odisea de Monkey D. Luffy y su tripulación, quienes ahora se aventuran fuera de los mares del East Blue.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal especializado Rotten Tomatoes, la segunda temporada de "One Piece" ha debutado con una calificación perfecta del 100% por parte de la crítica, consolidándose como una de las adaptaciones de acción real más sólidas de la industria actual.

Esta nueva etapa abarca arcos fundamentales de la obra original (tales como Loguetown, Reverse Mountain y la esperada introducción del personaje Tony Tony Chopper en la Isla de Drum).

Esto se sabe de la segunda temporada del live actionde One Piece en Netflix. Foto: Captura de pantalla de Netflix Latinoamérica

Lee también: ¿Quién es Katey Sagal?; la actriz que interpretará a la doctora Kureha en la nueva temporada de One Piece

Estructura de la temporada y extensión de los episodios

La segunda entrega de la ficción mantiene la estructura de su predecesora al presentar un total de ocho capítulos. Según reporta la base de datos cinematográfica IMDb, la duración de los episodios oscila entre los 54 y los 66 minutos, ofreciendo una experiencia cinematográfica que busca hacer justicia a la magnitud del material original supervisado por el propio Eiichiro Oda.

La colaboración entre Tomorrow Studios y Shueisha asegura que, a pesar de la condensación de la trama, se respete la esencia de la narrativa que ha cautivado a millones de lectores en el manga.

La distribución detallada de la temporada, según la información técnica de la plataforma, es la siguiente:

El principio y el fin (1h 6m)

Un ballenato desesperado (1h 3m)

Peak peak, hurra (1h 3m)

Grandes problemas en Little Garden (54m)

Dar cera, pulir cera (57m)

Bienvenados (55m)

Médico de renohombre (1h)

Heredarás el reino de los renos (1h 3m)

"One Piece". Fuente: Twitter @Spidey_Friendly

Lee también: ¿Quién es Cole Escola, actor que interpretará a Bon Clay en live action de One Piece?

Impacto cultural y fidelidad a la obra de Eiichiro Oda

De acuerdo con el análisis de la revista especializada Variety, la producción ha logrado superar el estigma de las adaptaciones de anime gracias a un diseño de producción que prioriza la fidelidad visual y el desarrollo de personajes.

La incorporación de Chopper, el reno humanoide que funge como médico de la tripulación, representa uno de los mayores hitos técnicos de la temporada debido al uso de efectos visuales integrados. "Cada isla supone un reto y cada enemigo, una amenaza más peligrosa que la que ya se ha superado", señalan los críticos al describir la escalada de riesgo en el paso hacia la Grand Line.

La serie continúa bajo el sello de calidad de Tomorrow Studios, garantizando que el viaje hacia la saga de Arabasta se mantenga alineado con los estándares que la comunidad de seguidores exige. Según fuentes de la industria recopiladas por The Hollywood Reporter, la inversión en esta temporada refleja la confianza de Netflix en una franquicia que cuenta con más de 1,070 capítulos en su versión animada, proyectando una larga vida para el proyecto en el formato de carne y hueso.

También te interesará:

Salinas Pliego reacciona a la lujosa fiesta de XV años que reunió a J Balvin y Belinda en Tabasco; esto dijo

Chumel Torres reacciona a XV años de lujo de Mafer en Tabasco; esto dijo

¿Quién es Priscila Escoto, influencer detrás del lujoso regalo que recibió Mafer en sus XV años en Tabasco?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/