¿De qué trata One Piece, el anime cuya bandera formó parte en marcha de la Generación Z?

Este sábado 15 de noviembre, miles de personas salieron a marchar en distintos estados de México, incluyendo la capital del país, para exigir justicia y pronunciarse en contra de la corrupción, el abuso de poder, de la inseguridad y la ola de violencia que azota al país.

Entre los manifestantes de la llamada "Marcha de la Generación Z" se pudo ver una gran participación de la juventud mexicana, quienes a través de redes sociales han compartido su preocupación por "un país invadido por el crimen organizado" y la falta de interés del actual Gobierno de México.

¿De qué trata el anime One Piece?

Basada en la obra del mangaka Eiichiro Oda y producida por Toei Animation, esta serie japonesa animada de aventura, acción y fantasía sigue a Monkey D. Luffy, un joven valiente y extrovertido cuyo cuerpo adquirió propiedades elásticas luego de haber ingerido la "Fruta del Diablo", perdiendo con ello la capacidad de nadar.

"One Piece" es una se las series más famosas de anime. Foto: IMDB.

Con una clara y admirable determinación, Luffy busca convertirse en el Rey de los Piratas y, para lograrlo, se embarca a los 17 años en un intrépido viaje por el engañoso mar de "Grand Line", en busca del legendario y misterioso tesoro conocido como el "One Piece", ubicado en las profundidades de la isla de Laugh Tale.

En medio de su búsqueda, Luffy se convierte en el capitán de la tripulación "Sombreros de Paja", un grupo de 9 piratas: Roronoa Zoro, un ambicioso espadachín; Usopp, un valiente francotirador y guerrero; Sanji, un cocinero en busca del mar oculto; Tony Tony Chopper, un reno médico que desea acabar con todas las enfermedades; Nico Robin, una misteriosa navegante; así como el carpintero naval Franky, la navegante Navi, el esqueleto de la música Brook y Jinbe, el timonel.

Entre los temas clave que envuelve su trama están: la amistad y la lealtad entre los miembros de la tripulación, el valor de la aventura y la exploración de un mundo lleno de amenazas y misterios, la búsqueda de los sueños y la libertad, así como la lucha contra la opresión y la injusticia, enfrentándose a numerosos desafíos y adversidades a lo largo de su búsqueda.

¿Qué simboliza la bandera de One Piece?

Conocida como el "Jolly Roger", la bandera de la tripulación pirata de los "Sombreros de Paja" es un símbolo que representa la libertad absoluta y la resistencia contra la opresión del poder. En todo el mundo, este signo se ha convertido en un estandarte de protesta y solidaridad, especialmente para la población juvenil.

El emblema ha estado presente en múltiples movilizaciones en todo el mundo, como una forma de resistencia capaz de trascender las barreras culturales y lingüísticas. Se le ha visto encabezar marchas en países como Indonesia, Perú, Marruecos, Filipinas, Francia, Nepal y ahora también, uniéndose a la lista, México.

Finalmente, a lo largo del tiempo, este anime se ha convertido en todo un fenómeno cultural a nivel global y ha cautivado el corazón de millones de espectadores de diferentes generaciones a lo largo de 25 años, no solo por su narrativa envolvente y profundidad temática, sino también por su capacidad de representar con mayor detalles y dedicación algunos de los conflictos sociales actuales dentro de un mundo ficticio.

