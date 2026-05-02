A una semana de que BTS pise México y enfrente toda la persecución no sólo de la prensa, sino incluso de algunos jóvenes, las ARMY están comenzando un llamado a la cordura para que se respete la privacidad de los cantantes coreanos.

BTS se presentará con su Arirang Tour el jueves, sábado y domingo próximo en el Estadio GNP de la Ciudad de México, lo cual marca su regreso a tierras mexicanas tras casi cuatro años de ausencia.

En X, antes twitter, ARMY (como se le conoce a la base de fans del grupo asiático) han desplegado varios mensajes para que nadie difunda cosas personales de sus ídolos durante su estancia en la capital.

“Para los medios de comunicación en México: pedimos respeto a la privacidad de BTS durante su visita. No difundir su ubicación ni el lugar donde se hospedan, no nos interesa saber eso. Queremos que puedan disfrutar del país con tranquilidad, sin sentirse vigilados ni acosados”, escribió la usuaria @jeonalmighty.

Otros usuarios han puesto como ejemplo el acoso que en días recientes tuvo BTS en El Paso, con fotografía de decenas de fans y periodistas a las afueras del hotel donde ha descansado.

“No dejemos mal a nuestro país, tenemos una gran responsabilidad de que se mantenga la buena imagen”, redactó @Mikro_Mxco.

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BTS llegará a México cargando 2 mil millones de reproducción de “Arirang” en Spotify, lo que emociona a los ARMY por sentirse parte de esa cifra.

“La gente de El Paso que anda siguiendo a los chicos deberían sentir vergüenza, ni siquiera ARMY se les puede llamar”, opinó @mxcharts, cuenta que se denomina fanbase mexicana enfocada en BTS y sus integrantes.

“Si justificas el acoso en el hotel en la privacidad de BTS, definitivamente no eres un ARMY, sino un maldito influencer con ansia de atención”, apuntó @jobemarch.

La llegada de BTS desata euforia en México, pero ARMY hace un llamado urgente para que el grupo coreano se sienta a gusto en México.

Mensajes parecidos han ido apareciendo por parte de usuarios de España y Argentina donde BTS también se presentará como parte del tour.

Y han ido recordando como presuntamente un restaurante a donde acudieron en su momento los chicos, vendió el video a un noticiero local, vulnerando su privacidad.

“Ser ARMY es también protegerlos”, reza una frase en un cartel que circula en redes.

Esta tarde se pondrá a la venta otra tanda de boletos para sus presentaciones en México.

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