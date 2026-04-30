La Ciudad de México tendrá un mayo repleto de conciertos, entre los más llamativos están los que dará BTS en el Estadio GNP que causaron un enorme revuelo desde el momento que se anunciaron.

Largas filas, pocos boletos y Armys enfurecidas fue el saldo de los sur coreanos, aunque no son los únicos que visitarán la capital del país este quinto mes del 2026.

Reggaetón, regional mexicano y rock son algunos de los géneros que pondrán sabor a las noches de mayo con hasta 45 conciertos que seguramente no te querrás perder.

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Aquí te dejamos algunos de los más importantes para que no olvides la fecha y la agregues a tu agenda.

Lorde. La neozelandesa llega al Palacio de los Deportes este viernes con un show que promete mucho, esto quedó demostrado con el sold out que ya luce junto al anuncio del concierto.

¿Dónde y cuándo?: 1 de mayo, Palacio de los deportes.

La cantante apoyará a las comunidades migrantes en EU. Foto: Instagram.

Laura Pausini. La italiana subirá a la Arena CDMX como parte del “Yo Canto World Tour”, en el que interpretará varios de sus éxitos como “Mi historia entre tus dedos”, para este show aún hay boletos que van de los 7OO a los 5 mil pesos.

¿Dónde y cuándo?: 2 de mayo, Arena CDMX.

Foto: Cortesía.

BTS. El que sin duda es el concierto más esperado de este mes en la CDMX es el de la banda sur coreana que casi al instante agotaron los boletos para sus presentaciones en el Estadio GNP.

¿Dónde y cuándo?: 7, 9 y 10 de mayo, Estadio GNP Seguros.

SWIMSIDE celebra el lanzamiento del quinto álbum del grupo de K-pop surcoreano. Foto: Instagram oficial de BTS.

Chayanne. El “papá de Latinoamérica” regresa por tercera vez a los escenarios mexicanos para continuar con su Bailemos Otra Vez Tour. Grandes éxitos, coreografías y mucho sabor harán de estas dos noches inolvidables.

¿Dónde y cuándo?: 6 y 7 de mayo, Auditorio Nacional.

Chayanne en el Auditorio Nacional. FOTOS: CORTESÍA OCESA: JOSÉ JORGE CARREÓN.

Grupo Frontera. El regional mexicano se sentirá gracias a una de las agrupaciones más influyentes de los últimos años. Con canciones como "Un x100to", "No se va" o "No capea" pondrán a cantar al público capitalino.

¿Dónde y cuándo?: 8 mayo, Arena CDMX.

Grupo Frontera estuvo presente en la alfombra roja de los Latin Grammys 2025. Foto: Michael Tran / AFP

J Balvin. La energía del niño de Medellín inundará el Palacio de los deportes en dos fechas que ya no cuentan con entradas disponibles.

¿Dónde y cuándo?: 14 y 15 de mayo, Palacio de los deportes.

Foto: Instagram oficial.

Tecate Emblema. El festival más joven de la capital vuelve para su edición 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez con talentos como Kenia Os y los Jonas Brothers, los abonos van de los 2,895 a los 4,117 pesos.

¿Dónde y cuándo? 16 y 17 de mayo, Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cazzu, agradecida por el público nuevo que ha llegado a su vida.

Marco Antonio Solís. Para celebrar 50 años de trayectoria, "El Buki" llega a uno de los escenarios más importantes del país. Romanticisimo y grandes éxitos podrán escucharse en una noche de fiesta.

¿Dónde y cuándo? 23 de mayo, Estadio GNP Seguros.

Foto:Archivo

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