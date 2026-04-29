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Tras filas virtuales kilométricas, fans molestos y el reclamo de "abran más fechas", el "Tropituor" de Karol G sumó dos nuevos conciertos en México.

La noticia se dio a conocer hace apenas unos minutos, justo cuando la preventa de los primeros shows todavía se realiza. Y es que, ante la alta demanda, tanto Ocesa como la colombiana escucharon las peticiones del público.

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Para la capital mexicana, el nuevo concierto se realizará este 14 de noviembre en el mismo escenario, el del Estadio GNP Seguros; mientras que para Monterrey está anunciado para el 7 de noviembre en el Estadio BBVA.

La preventa arrancará esta misma tarde, en punto de las 15:30 horas y será únicamente para clientes Mastercard.

Hasta el momento estos son los únicos conciertos programados en tierras aztecas; sin embargo, podrían aumentar en las próximas horas.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Karol G en la CDMX?

  • Pits: $12,264
  • General A: $4,943
  • General B: $1,848
  • Zona GNP: entre $4,737 y $7,224
  • Verde B: entre $3,331 y $4,700
  • Naranja B: entre $2,703 y $3,450
  • Verde C: entre $2,046 y $2,455
  • Naranja C: entre $1,228 y $1,350
  • PCD: $1,848

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