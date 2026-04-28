Desde que Karol G anunció su próxima visita a México, su show se colocó entre los más esperados del año.

La euforia y las expectativas de los fans se hicieron presentes desde el primer minuto; sin embargo, también había una pregunta que se repetía constantemente: ¿Cuánto van a costar los boletos?

La respuesta se despejó esta tarde, cuando Ticketmaster dio a conocer los precios oficiales para el llamado "Viajando por el mundo, tropitour" y el rango va desde los mil 200 hasta los 35 mil pesos, dependiendo del acceso.

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¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Karol G en la CDMX?

Pits: $12,264

$12,264 General A: $4,943

$4,943 General B: $1,848

$1,848 Zona GNP: entre $4,737 y $7,224

entre $4,737 y $7,224 Verde B: entre $3,331 y $4,700

entre $3,331 y $4,700 Naranja B: entre $2,703 y $3,450

entre $2,703 y $3,450 Verde C: entre $2,046 y $2,455

entre $2,046 y $2,455 Naranja C: entre $1,228 y $1,350

entre $1,228 y $1,350 PCD: $1,848

Ticketmaster reveló la lista de precios que van desde los mil 200 hasta los 35 mil pesos. Foto: Instagram.

Paquetes VIP superan los $35 mil

Además de las zonas tradicionales, la boletera reveló que existirán cinco tipos de paquetes, todos con acceso VIP y varios beneficios especiales

VIP 200 Copas (Pit izquierdo): $35,979

$35,979 VIP Carolina (General A): $13,038

$13,038 VIP Papasito (General B): $8,348

$8,348 VIP Ivonny Bonita (Zona GNP norte y sur): $20,735

$20,735 VIP Latina Foreva (Zona GNP norte y sur): $19,425

¿Qué incluyen los Paquetes VIP?

Paquete 200 copas - Incluye boleto de pie en pit, foto frente al escenario, invitación al lounge previo al show, pase de estacionamiento, un regalo exclusivo, laminado conmemorativo, acceso anticipado al inmueble, acceso anticipado para la compra de mercancía, host y atención personalizada.

Paquete Ivonny Bonita- Incluye boleto reservado en la zona poniente bajo, foto frente al escenario, invitación al lounge previo al show, pase de estacionamiento, regalo exclusivo, laminado conmemorativo, acceso anticipado para la compra de mercancía, host y atención personalizada.

Paquete Latina Foreva- Incluye boleto en la zona poniente bajo, invitación al lounge, regalo exclusivo, laminado conmemorativo, acceso anticipado para la compra de mercancía, host y atención personalizada.

Paquete Papasito- Incluye boleto en cancha general, acceso preferencial a la zona, regalo exclusivo, laminado conmemorativo, equipo de check in VIP.

Paquete Carolina- Incluye boleto en VIP A o B, acceso preferencial a la zona, regalo exclusivo, laminado conmemorativo, equipo de check in VIP.

Cabe destacar que, hasta el momento, la llamada "Bichota" solo ha confirmado dos únicas fechas en territorio mexicano: una para la capital y una más en Monterrey; aunque se espera que debido a la alta demanda de abran más fechas.

La intérprete de "Mañana será bonito" se presentará este próximo 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, pero su visita al país iniciará días antes, específicamente el 6 de noviembre en Monterrey.

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