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La cantante volvió a brillar como una de las figuras centrales de , donde cerró el festival con un espectáculo que combinó música, identidad y una fuerte presencia latina; la colombiana reunió a invitados como Y , reafirmando el poder de los ritmos latinos.

Al igual que en su primera presentación, “La Bichota” apostó por una escenografía inspirada en cuevas, pero en esta ocasión sorprendió al público con la aparición del cantante de corridos tumbados Peso Pluma, con quien interpretó “Qlona”, desatando la euforia de los asistentes, especialmente de los fans mexicanos que ondeaban sus banderas con orgullo.

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Ritmos latinos y mensaje de identidad

Durante el show, Karol G mantuvo su estética festiva con vestuarios inspirados en el carnaval e interpretó temas como “Tropicoqueta”, para después dar paso a un momento especial con un mariachi conformado únicamente por mujeres.

El grupo interpretó “El Son de la Negra”, marcando uno de los momentos más representativos de la noche. En ese segmento también apareció Becky G, quien lanzó un mensaje de apoyo a la comunidad latina.

“¡Que viva México, Colombia y todos nuestros inmigrantes, los queremos mucho!”, expresó durante su participación.

Otra de las sorpresas fue la aparición de J Balvin, quien encendió el escenario con clásicos del reggaeton como “Ay vamos” y “Ginza”, además de interpretar “La canción” que , originalmente, canta con Bad Bunny.

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Un cierre hecho para los latinos

El espectáculo culminó con un remix de “Provenza”, con el que Karol G cerró su segunda presentación en Coachella 2026, consolidando un show enfocado en la identidad latina y la conexión con su público.

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