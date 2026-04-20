El quinto programa de "Juego de voces" elevó la intensidad entre Los Consentidos y Los Favoritos, quienes dejaron todo en el escenario en una noche marcada por la dificultad de los retos, las emociones y la competencia; ambos equipos llegaban con 27 puntos, lo que aumentó la tensión desde el inicio.

En esta edición, Camila Fernández y Alex Fernández fueron elegidos capitanes, asumiendo la responsabilidad de decidir qué integrantes participarían en cada dinámica.

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Arranque con duelos intensos

El primer reto, “Historia de una canción”, enfrentó a Esteban Silvas y Jorge D’Alessio, quienes interpretaron “Nena” de Miguel Bosé, contra Isabel Lascurain y Raúl Roma con “Oye”. Los Consentidos se llevaron los primeros dos puntos.

En “La que me representa”, Alex Fernández cantó “Nada es normal”, mientras Mayte Lascurain respondió con “Cuando nadie me ve” de Alejandro Sanz, logrando que Los Favoritos empataran al sumar dos puntos.

El momento más emotivo de Camila y Alex en "Juego de voces"

Uno de los instantes más conmovedores de la noche lo protagonizó Camila Fernández al interpretar “No importa la distancia”, dedicando el tema a su hermano Alex y recordando momentos de su infancia.

“Tú te convertiste en un héroe frente a mí sin darte cuenta… siempre tuvimos tiempo para jugar videojuegos o juegos de mesa”, expresó.

Por su parte, Alex respondió con “Caballo de palo”, tema que su hermana interpretaba desde pequeña, e incluso invitó al escenario a su madre, América Guinart, y a sus abuelos. El duelo terminó en empate, otorgando un punto a cada equipo.

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La competencia se puso muy regional

En el “Duelo regional”, Camila Fernández cantó junto a Jorge Medina “El final de nuestra historia”, mientras Ernesto D’Alessio interpretó “Ya es muy tarde” con Josi Cuen. Los Favoritos se llevaron el punto.

Más adelante, en el “Duelo creativo”, Los Favoritos eligieron “Claridad” y apostaron por una puesta en escena colorida, mientras que Los Consentidos interpretaron “No puedo más”. Nuevamente, Los Favoritos sumaron.

En “Porque el público manda”, José Luis Roma interpretó “Mis ojos lloran por ti”, mientras Walo Silvas puso ritmo con “Pachuco”. El público favoreció a Los Consentidos, quienes sumaron dos puntos.

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Para el “Duelo final”, el marcador se encontraba 32 a 29 a favor de Los Favoritos. Walo Silvas e Isabel Lascurain sorprendieron con una intensa interpretación de “Olvídame y pega la vuelta” de Pimpinela.

Por su parte, José Luis Roma y Camila Fernández apostaron por el romanticismo con “Corre” de Jesse & Joy, logrando llevarse el último punto.

Aunque Los Consentidos sumaron seis puntos en la noche frente a cinco de Los Favoritos, el marcador global quedó 32 a 30 a favor de Los Favoritos, liderados por Alex Fernández.

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