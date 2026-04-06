El tercer programa de "Juego de voces" elevó la intensidad de la competencia; mientras Los Consentidos luchaban por mantenerse invictos, Los Favoritos demostraron de qué están hechos y lograron darle la vuelta al marcador en una noche cargada de emociones.

En esta ocasión, José Luis Roma y Raúl Roma asumieron el rol de capitanes. El primer duelo marcó el tono de la noche: Ernesto D’Alessio se arriesgó con bachata al ritmo de “Yo no sé mañana”, mientras José Luis respondió con “El amor”. Finalmente, el punto fue para Los Favoritos.

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Invitados, emociones y giros inesperados

Uno de los momentos más destacados llegó con la participación de María José, quien brilló en el “Duelo de Pop”. La cantante interpretó “Un nuevo amor” junto a Walo Silvas para Los Favoritos, y “Prefiero ser su amante” con Camila Fernández para Los Consentidos, otorgando el punto a este último equipo.

“Gracias a ustedes por invitarme siempre. Me siento en casa siempre que estoy aquí. Es un privilegio compartir temporada, tras temporada escenario con diferentes compañeros. Qué agasajo ver a todos los hermanos”, dijo Maria José.

Sin embargo, Los Favoritos reaccionaron rápidamente y sumaron puntos clave en dinámicas como “Alárgame la nota”, acercándose en el marcador.

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El momento emotivo de la noche

En “Te la dedico”, los hermanos Roma dejaron de lado la competencia para abrir su corazón. Raúl Roma compartió un mensaje íntimo antes de interpretar “Gracias un millón”.

“Quizás muchos de ustedes lo saben y algunos no, pero yo soy una persona muy amorosa. Me gusta dar amor a mis amigos, a mi familia, pero tengo algo que se me complica un poco que es decir te amo. Y le doy la gracias a la producción por decirte por qué te amo”, expresó Raúl

José Luis respondió con “Vive”, en un momento familiar que conmovió al público y les dio dos puntos a Los Consentidos.

Además, durante un clip, los hermanos D´Alessio recordaron un episodio que marcó su infancia y, también, la complicidad que los une, cuando viajaron a Canadá, por parte de la escuela.

En esa época, Ernesto cumplía años pero, sólo celebraron a uno de sus compañeros, lo que rompió su corazón pues, al ver que el pastel se acercaba y todos cantaban las mañanitas, él creyó que la sorpresa iba a ser para él, fue entonces que Jorge corrió a confortarlo, diciéndole que lo amaba, anécdota que el hermano menor de los D´Alessio no ha podido olvidar.

Banda, nostalgia y remontada

La noche continuó con una mezcla de géneros. Los Recoditos encendieron el escenario en el “Duelo de Banda”, interpretando “Ando bien pedo” junto a Jorge D’Alessio y “Me está gustando” con Alex Fernández, dándole el punto a Los Favoritos.

En “Batalla de Sexos”, Camila Fernández y Mayte Lascurain apostaron por el rock con “Cinco minutos”, pero Raúl Roma y Alex Fernández respondieron con “Que vuelvas”, sumando nuevamente para Los Favoritos.

Un cierre de alto voltaje

El “Duelo Final” reunió a todos los participantes en versiones híbridas de distintos géneros. Los Consentidos interpretaron “Ya supérame” fusionando balada, banda y rock, mientras que Los Favoritos apostaron por “Tú” en una mezcla de balada, ranchero y merengue.

La estrategia rindió frutos: Los Favoritos se llevaron los últimos tres puntos, cerrando la noche con un marcador de 17 a 19 a favor de Los Favoritos.

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