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Más allá de la competencia que el formato de Juego de voces, emisión e n la que Jorge y Ernesto D’Alessio son contrarios, Ernesto aclara que su vínculo familiar está por encima de cualquier dinámica televisiva.

El también actor enfatiza que en momentos personales complejos como los que está pasando su hermano mayor debido a su separación matrimonial con la también actriz Marichelo Puente, el apoyo entre ambos es total y permanente.

“Hemos pasado momentos difíciles juntos. Somos una familia unida, nos amamos profundamente, y cuando digo somos una familia está incluida Marichelo, porque tenemos sobrinos. Lo que ellos están viviendo, los estamos acompañando. Hay momentos de la vida que se tienen que vivir en privado, con dignidad”, dijo Ernesto a EL UNIVERSAL.

Para el integrante de Matute el valor de Juego de voces está en las historias que se cuentan a través de la música.

“No solo cantamos, se cuentan historias a través de la música. Somos dos equipos, ‘Favoritos’ y ‘Consentidos’, en donde curiosamente hay familias reales”.

Para Ernesto, la relación con Jorge ha sido una fuente de aprendizaje.

“De Jorge he aprendido que los sueños no los podemos olvidar, porque se pueden convertir en pesadillas; que la familia siempre está primero. Podemos pelearnos o competir, pero al final el amor de hermano es mucho más fuerte”.

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