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La de "" estuvo marcada por la intensidad, los invitados especiales y momentos emotivos que llevaron a los participantes al límite. En esta ocasión, Mayte e Isabel Lascurain asumieron el rol de , cambiando la dinámica del programa.

La noche arrancó con el Duelo de Banda, donde “” enviaron a José Luis Roma para interpretar “Borracho de amor” junto a La Trakalosa de Monterrey y Edwin Luna. Por su parte, “” apostaron por Raúl Roma, quien cantó “El Sinaloense” con La Original Banda El Limón, llevándose los primeros dos puntos.

El ritmo continuó con el Duelo de Cumbia, donde Ernesto D’Alessio interpretó “Lo siento mi amor” junto a La Sonora Dinamita, mientras que Jorge D’Alessio puso a bailar con “Yo quiero chupar” acompañado de Los Súper Lamas. En esta ocasión, “Los Consentidos” sumaron un punto.

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Una noche de emociones al límite

El momento más emotivo llegó con Mayte Lascurain, quien interpretó “Creo en ti” dedicada a su hermana Isabel, provocando lágrimas tanto en el escenario como en el público.

Posteriormente, Isabel respondió con “Te amaré”, acompañando su interpretación con un mensaje íntimo:

“A veces el amar bonito y demasiado… puede resultar negativo, porque amarte tanto puede hacerte daño. Has sido una mujer que se ha caído mil veces y se ha levantado”.

La sorpresa llegó cuando Fernanda Meade apareció en escena, generando un momento especial con esencia de Pandora. El resultado dejó puntos divididos: dos para “Consentidos” y uno para “Favoritos”.

Invitados, retos y remontadas

En el Duelo Pop, Walo Silvas se presentó junto a Aleks Syntek con “Tú necesitas”, mientras Esteban Silvas interpretó “Dime ven” con Motel, dándole la victoria a “Los Consentidos”.

Más adelante, Alex Fernández brilló con “A través del vaso” junto a Los Sebastianes, mientras Camila Fernández respondió con “Que te ruegue quien te quiera” acompañada de El Mimoso, dejando el marcador empatado en ese duelo.

En la dinámica de “Hermanos del Año”, los D’Alessio demostraron su conexión al sumar seis puntos, mientras que José Luis y Raúl Roma terminaron llevándose el reconocimiento especial de la noche.

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Un final de alto impacto con Walo y José Luis Roma

El cierre llegó con el Duelo Final, donde ambos equipos estaban empatados con 24 puntos. El reto fue interpretar canciones originalmente cantadas por mujeres.

José Luis Roma sorprendió con “Pero me acuerdo de ti” de Christina Aguilera, mientras Walo Silvas conquistó al público con “Tu falta de querer” de Mon Laferte.

Finalmente, “Los Favoritos” lograron imponerse en el desempate, cerrando la noche con 27 puntos y llevándose la victoria de esta cuarta emisión.

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