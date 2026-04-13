La cantante colombiana Karol G convirtió su presentación en el Coachella en una celebración de la música latina, fusionando géneros que van desde el reggaetón hasta el mariachi, en un espectáculo que desató la euforia del público en California.

El show arrancó con “Latina Foreva”, donde apareció con una falda de estampado de jaguar en un escenario que simulaba una cueva, mientras sus bailarines, caracterizados como cavernícolas, marcaban el ritmo del inicio.

La energía continuó con temas como “Una gatita me llamó”, “Oki Doki” y “Tá Ok”, encendiendo a los asistentes, entre ellos decenas de fans latinos que ondeaban sus banderas y coreaban cada canción.

Uno de los primeros momentos destacados llegó con “El Makinon”, cuando Mariah Angeliq apareció como invitada especial, elevando la temperatura del escenario con perreo y sincronía total.

Lee también:

De la fiesta urbana al orgullo latino

Karol G llevó el espectáculo por distintos géneros sin perder intensidad. Con “S91” dominó el trap, para después dar paso al merengue y los ritmos tropicales con “Tropicoqueta”.

El momento más celebrado por el público mexicano llegó cuando la cantante preguntó: “¿cuánta familia de México hay esta noche?”, dando entrada a Mariachi Divas de Cindy Shea, quienes la acompañaron en una interpretación de “Son de la Negra”.

“Voy a darles una pequeña prueba de nuestra cultura latina”, dijo emocionada.

El homenaje continuó con una versión al estilo de telenovela de “Ese hombre es malo”, donde los sonidos del mariachi, las trompetas, violines y guitarrones tomaron el escenario.

Invitados de peso y nostalgia reguetonera

La noche siguió con “Mamiii”, donde apareció Becky G, en una versión que combinó pop urbano con mariachi, sorprendiendo al público.

Más adelante, el reggaetón clásico tomó protagonismo con la llegada de Wisin, quien encendió la fiesta con “Pam Pam”, “Mayor que yo” y “Rakata”, desatando la nostalgia entre los asistentes.

“A esta noche tengo aquí a una leyenda del reggaetón y la música urbana…”, gritó Karol G antes de su entrada.

Lee también:

Un cierre con mensaje y emoción

En la recta final, Karol G interpretó temas como “TQG”, “Amargura” y “Tusa”, además de rendir homenaje a Gloria Estefan con “Mi tierra”, en un momento cargado de identidad latina.

Antes de despedirse, la artista envió un mensaje a la comunidad migrante:

“Esto es por mi comunidad latina. Unidad, resiliencia y espíritu fuerte. Enorgullézcanse de ser latinos”.

Aunque el tiempo jugaba en su contra, cerró con “Provenza”, uno de sus temas más esperados, Karol G dejó claro que su presentación no solo fue un concierto más, sino una declaración cultural de la cultura latina y que sigue presente en las nuevas generaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc