No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, tras 11 años de carrera Morat llegó a Coachella 2026, momento que decidieron compartir con la primera persona que los arropó en la industria: Paulina Rubio.

Este sábado 11 de abril los colombianos subieron al escenario Gobi, como la banda encargada de cerrar el segundo día del festival en dicha tarima, e invitaron a la mexicana para interpretar su sencillo debut de 2025, “Mi Nuevo vicio”.

“Bueno, ¿Cómo vamos Coachella, bien?, nosotros somos Morat y no se imaginan lo orgullosos, lo felices que estamos de estar aquí. Lo primero y más importante, somos colombianos y nos encanta ver tantas banderas de nuestro país aquí”, dijeron tras un par de canciones sin saludar a sus fans.

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“Siempre soñamos que habría un mañana en que esto iba a pasar y ya es mañana, lo siguiente que va a pasar es algo que no pasa hace 10 años. La primera canción que sacamos fue en 2015 y la compartimos con una cantante mexicana, te admiramos un montón. Con ustedes, un fuerte aplauso para Paulina Rubio”, fue como Morat presentó a su única invitada de la noche.

Después de esto, la chica dorada bajó del escenario para que los colombianos continuaran con su show con algunos de sus más grandes éxitos: “Cuando nadie ve”, “No se va” y “Amor con hielo”; llegaron con un combo que mantuvo a sus seguidores de Coachella gritando y bailando.

Morat decidió no montar un show enorme como muchos que tienen a su cargo el cerrar los escenarios del festival, al contrario, en su turno al bate en el Empire Polo Club en Indio, California, eligieron hablar con su música.

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Sin pirotecnia, visuales impresionantes o cambios de vestuario, Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales llenaron el espacio con sus canciones y una energía desbordante.

“Llamada perdida” y “Tus besos matan” fueron las elegidas para poner el broche de oro en la presentación de los colombianos en Coachella 2026, que, pese a no compartir escenario con Justin Bieber, sí fueron el último show previo al canadiense.

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