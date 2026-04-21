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La bichota llegará a México, la mañana de este martes 21 de abril anunció dos conciertos en el país como parte de su gira “Viajando por el mundo Tropitour”.

Fue mediante un comunicado en redes sociales que se dio a conocer la visita de la colombiana a Monterrey y la Ciudad de México para este mismo 2026.

Karol G subirá a la tarima del Estadio BBVA y el Estadio GNP, los próximos viernes 6 y 13 de noviembre respectivamente, en lo que por ahora serán sus únicas dos presentaciones en territorio nacional.

Sin embargo, dependiendo de la respuesta de la gente existe la posibilidad de que al igual que otros artistas se abran más fechas para disfrutar de las canciones de la bichota.

Éxitos como “Si antes te hubiera conocido”, “Provenza” o “Latina foreva” harán bailar a las 65 mil personas que caben en el recinto de la capital de la ciudad y las más de 53 mil del venue regiomontano.

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En el mismo comunicado se dieron a conocer las fechas a tener en cuenta para aquellos que quieran comprar boletos, tanto en preventa como en venta general que en esta ocasión correrá a cargo de un banco poco habitual en este tipo de eventos, pues no será ni HSBC ni Banamex.

¿Cuándo y dónde comprar boletos en venta y preventa para Karol G en CDMX?

Los boletos para los conciertos de Karol G tanto en CDMX como en Monterrey se venderán a través de Ticketmaster, de igual manera, se espera que los precios se den a conocer en breve.

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La preventa correrá a cargo de Mastercard el 29 de abril, mientras que la venta general será al siguiente día, el 30 del mismo mes, dejando así prácticamente una semana para alistar la tarjeta.

El costo de los boletos se daría a conocer mediante las redes sociales de OCESA el 28, esto siguiendo la tendencia que ha tenido la empresa tras .

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