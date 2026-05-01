¡Ya es oficial! A pocos días de la llegada de BTS a México con su ARIRANG Tour, se confirmó la liberación de un número limitado de boletos para los tres conciertos en CDMX, con el fin de que más fanáticos, conocidos como ARMY, tengan la oportunidad de asistir. Esta nueva disponibilidad responde a ajustes en la configuración de producción.

De acuerdo con un comunicado compartido en las cuentas de Instagram de Ticketmaster y Ocesa K-pop este viernes, la venta se realizará el sábado 2 de mayo a las 14:00 horas a través del sitio oficial de Ticketmaster.

La fila virtual abrirá 30 minutos antes, por lo que se recomienda ingresar con anticipación, ya que la atención será por orden de llegada.

Lee también Así sonará la CDMX en mayo: desde BTS a J Balvin, los conciertos que no puedes perdert

¿Cuánto costarán los boletos de BTS?

Según la información oficial, los precios se mantendrán sin cambios respecto a la venta inicial. Los interesados pueden consultar el mapa del recinto para revisar la disponibilidad por zonas y sus respectivos costos.

Además, se indicó que podrían liberarse más boletos el día del evento, aunque esto dependerá de la producción y la disponibilidad.

¿Cuál es el límite de compra?

El límite se mantendrá igual que en las etapas anteriores: hasta cuatro boletos por persona en cada fecha.

Lee también Conciertos de BTS dejarán derrama millonaria en CDMX; Canaco estima mil 861 mdp

La agrupación surcoreana ofrecerá conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo, luego de casi cuatro años de ausencia.

Foto: Instagram oficial de Ticketmaster.

¿Es necesaria la membresía ARMY?

La membresía en Weverse no será un requisito para esta venta. Según Ocesa K-pop, cualquier fan podrá unirse sin necesidad de registro previo.

Lista de precios

Los boletos para el BTS World Tour ARIRANG en la Ciudad de México se encuentran en los siguientes rangos:

$1,767 MXN

$2,840 MXN

$4,476 MXN

$4,948 MXN

$8,010 MXN

$8,482 MXN

$8,953 MXN

$13,330 MXN

Boletos VIP: hasta $17,782 MXN

Todos los precios incluyen cargos por servicio, además de un cargo adicional de $50 MXN por procesamiento de orden, informó Ocesa.

Foto: Instagram oficial.

Lee también Jungkook, de BTS, reacciona por fallas técnicas en el arranque de la gira del grupo en Estados Unidos