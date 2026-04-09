A menos de un mes del esperado concierto del popular grupo surcoreano BTS en la Ciudad de México, los fans ya se están preparando para disfrutar al máximo del gran evento. Y dentro de la lista para considerar llevar ese día está, por supuesto, el lightstick oficial: el Army Bomb .

Aunque, comprar este accesorio directamente en la página de la mercancía oficial Weverse Shop, es la opción más segura, es posible que el stock este limitado debido a la alta demanda. Por ello, explorar otras maneras disponibles en plataformas de comercio electrónico como Amazon o Mercado Libre, así como en tiendas físicas, podrían permitir a los fanáticos comparar precios y hacer una buena compra.

Weverse es la plataforma oficial para comprar el Army Bomb. Foto: Twitter @bts_bighit

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¿Qué versión de Army Bomb de BTS comprar?

Para los seguidores del kpop, los lightstick son un elemento importante para animar a los artistas, identificar al fandom y crear un "océano de luces" en los conciertos. De este modo, contar con las versiones que se puedan sincronizar en los nuevos eventos es de vital importancia para las army (nombre que reciben las fanáticas de BTS).

Si bien ediciones anteriores aún están disponibles, para el concierto en México se recomienda adquirir el Army Bomb Versión 4 (Special Edition) ya que es la ideal para nuevas giras, aunque hasta los conciertos de mayo aún se podrá usar y vincular la 3 y la SE (Special Edition).

Comprar la Army Bomb con meses de anticipación en Weverse Shop es una de las mejores opciones, ya que además de que el producto se encuentra al precio inicial establecido, entre 850 a 1360 pesos mexicanos (dependiendo de la versión y el almacén de envío), los fanáticos se aseguran de su originalidad.

Sin embargo, para quienes no encuentran en stock o la llegada del lightstick marca después de las fechas del concierto en la Ciudad de México, existen alternativas para adquirir el Army Bomb en otros puntos de venta digital o física.

¿Qué se debe tener en cuenta al comprar una lightstick?

Contar con el lightstick oficial y usarlo en un concierto, es una de las aspiraciones de todo fan de BTS. No obstante, acceder a un Army Bomb original puede resultar complicado debido a su disponibilidad y precio.

Entre las consideraciones si se desea adquirir el producto original, es dudar de las opciones demasiado económicas, por lo que, al comprar el lightstick en un sitio externo a Weverse Shop, se aconseja revisar que el precio sea similar o se incremente un poco respecto al original.

Además, al comprar en páginas como Mercado Libre y Amazon, es importante revisar los comentarios y la descripción del producto, evitando palabras como “tipo original”, “decorativo”, “réplica led” o “fanmade”. También hay que contemplar que el producto cuente con conexión para Bluetooth y la app oficial de BTS, así como con los accesorios completos: caja, correa, manual, tarjeta o QR.

La versión 4 del Army Bomb es la ideal para concierto de BTS. Foto: Redes Sociales

En cambio, si se adquiere una versión que es no original, hay que considerar esta no se podrá vincular durante los conciertos e incluso, pueden emitir una luz más débil. Pese a ello, existen modelos de imitación de la Army Bomb que conectan con la aplicación y realizan las funciones con normalidad.

Para quienes tienen dudas, elegir sitios que incluyan los datos del vendedor, información detallada del producto y opiniones, es una herramienta para mayor tranquilidad de los compradores. Por ejemplo, en Mercado Libre hay opciones con envío internacionales y acceso a devolución si el producto resulta no satisfacer las expectativas del usuario, aunque se debe tener en cuenta que algunos productos electrónicos como los lightstick pueden tener restricciones.

Evaluar opciones, considerar el presupuesto, el uso de la lightstick y, sobre todo, la fecha de envío más adecuada puede permitir a las fans no solo quedarse sin el Army Bomb para el concierto, sino también disfrutar su compra al máximo.

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