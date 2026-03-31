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Inician las vacaciones de Semana Santa y, para quienes se quedan en la CDMX, armar un plan dentro de la zona metropolitana durante los días de descanso y el fin de semana se convierte en una forma ideal de salir de la rutina sin ir lejos.
Por ello, en Descubre y Compra te compartimos algunas ideas de eventos y lugares para visitar, ya sea durante las primeras semanas de abril o para disfrutar el fin de semana en la capital.
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Museos
La Ciudad de México es uno de los centros urbanos con más museos en el mundo, solo por detrás de Londres, por lo que se trata de un excelente plan para realizar en familia, con amigos o en pareja.
Con una amplia variedad de opciones, temáticas y precios, es posible elegir las mejores experiencias y planear tu visita al explorar plataformas de venta de boletos como Fever o Ticketmaster.
El Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, contempla actividades culturales continuas durante abril, entre las que destaca el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, uno de los espectáculos con mayor trayectoria en el recinto. Con funciones los días 1, 8, 12 y 15 de abril, es una propuesta ideal para disfrutar en familia.
Además, en otros espacios como el Monumento a la Revolución, más allá del recorrido por su exposición permanente, es posible acceder a experiencias como el mirador mediante su elevador panorámico. Comprar los boletos desde Fever permite planear la visita y disfrutarla sin la presión de filas o falta de disponibilidad.
Obras de teatro
Una opción diferente, pero igual de emocionante que ir al cine. En múltiples recintos de la CDMX se presentan propuestas para todo tipo de gustos y públicos.
Ya sea musicales, dramas, comedias o adaptaciones clásicas, revisar la cartelera puede inspirar planes interesantes para salir con amigos o en pareja. Aquí algunas opciones para el fin de semana del 3 al 4 de abril de 2026:
- El Rey León (Musical): Teatro Telcel
- La Dama de Negro: Teatro 11 de Julio
- La nota: Nuevo Teatro Libanés
- La Señora presidenta: Centro Cultural Teatro II
- El Tenorio Cómico: Centro Cultural Teatro II
- Las Leonas: Teatro México
- El Mago de Oz Musical: Teatro Tepeyac
- El Fantasma de la Ópera México: Teatro Insurgentes
- Malinche (Musical): Frontón México Centro de Entretenimiento
Eventos y experiencias
La CDMX es escenario de múltiples eventos a los que se puede acceder mediante la compra de boletos en plataformas digitales. Fever cuenta con una selección de experiencias que van desde opciones para los más pequeños del hogar hasta propuestas para fanáticos de distintos intereses.
Durante abril, la cartelera se amplía para que los visitantes planeen sus vacaciones y fines de semana:
- Fórmula 1® La Exhibición: con monoplazas originales, experiencias interactivas y contenido exclusivo, disponible desde el 20 de marzo
- La Casa de Bluey: ideal para visitar en familia, disponible hasta el 30 de abril
- Rafael Lozano-Hemmer: Jardín inconcluso: experiencia nocturna en el Museo de Arte Moderno, disponible de martes a sábado durante abril (en Semana Santa, solo el sábado 4 de abril)
- Stranger Things: The Experience: experiencia inmersiva oficial de la icónica serie de Netflix, disponible de martes a domingo durante abril
- Mystika: Un viaje inmersivo espiritual: experiencia sensorial creada por el artista Pepe Soho, disponible durante abril
La CDMX ofrece una amplia cartelera de actividades, tanto gratuitas como con costo, como las presentadas en esta recomendación.
Antes de planear una salida, es importante revisar la disponibilidad, las medidas a considerar y la información proporcionada en los sitios oficiales de venta de entradas.
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