Si buscas un nuevo celular, cambiar de televisión antes de la próxima gran cita deportiva, llevar tu música al aire libre o simplemente sumar una tablet para tareas diarias, estos descuentos en Mercado Libre te van a interesar. Son rebajas con fecha de caducidad incierta y stock limitado, así que conviene echarles un vistazo cuanto antes.

AirPods 4 con cancelación activa de ruido

Los últimos auriculares de Apple bajan de precio y se colocan como uno de los mejores accesorios de audio “todo terreno”.

Precio de lista: $2,999

$2,999 Descuento: 9%

9% Precio final: $2,717.54

$2,717.54 Comprar en Mercado Libre: AirPods 4

Por qué interesa: Audio espacial personalizado y resistencia a sudor/lluvia. Ideales para llamadas, música y trayectos diarios sin complicaciones de emparejamiento si usas iPhone.

Smart TV Motorola 50″ QLED 4K con Google TV

Un salto notable para sala o recámara grande: panel QLED, 4K nativo y todo el ecosistema Google integrado.

Precio de lista: $8 999

$8 999 Descuento: 35 %

35 % Precio final: $5 799

$5 799 Comprar en Mercado Libre: Smart TV Motorola 50″ QLED 4K

Por qué interesa La combinación de 50 pulgadas y QLED 4K multiplica brillo y color frente a un LCD convencional. Google TV simplifica el acceso a Netflix, Prime Video y YouTube sin necesidad de dongle externo.

Bocina Aiwa Boombox IPX6 130 W

Pensada para exterior: mucha potencia y blindaje contra agua.

Precio de lista: $4 499

$4 499 Descuento: 38 %

38 % Precio final: $2 753

$2 753 Comprar en Mercado Libre: Aiwa Boombox 130 W

Por qué interesa 130 W reales, batería integrada y certificación IPX6 para resistir salpicaduras. Perfecta para terraza, alberca o picnic; admite emparejar una segunda unidad vía TWS para crear estéreo real.

Motorola Moto S50 Neo / G85 5G (12 GB + 256 GB)

Un salto de especificaciones sin brincar a la gama alta.

Precio de lista: $5 676

$5 676 Descuento: 33 %

33 % Precio final: $3 765.81

$3 765.81 Comprar en Mercado Libre: Moto S50 Neo 5G

Por qué interesa Pantalla POLED 6.7″, 5G, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento a precio de media gama. La cámara principal de 50 MP y la batería de 5 000 mAh redondean un equipo que aguanta varios años sin ahogarse en espacio.

Samsung Galaxy Tab A11 (8.7″, 4 GB + 64 GB)

Tableta compacta para estudio, lectura y streaming ligero.

Precio de lista: $3 599

$3 599 Descuento: 32 %

32 % Precio final: $2 447.32

$2 447.32 Comprar en Mercado Libre: Galaxy Tab A11

Por qué interesa Pantalla de 8.7″ cómoda para llevar en mochila, Android 15 actualizado y 64 GB ampliables. Ideal como segundo dispositivo para clases en línea, cómics o recetas en la cocina.