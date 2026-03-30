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Si buscas un nuevo celular, cambiar de televisión antes de la próxima gran cita deportiva, llevar tu música al aire libre o simplemente sumar una tablet para tareas diarias, estos descuentos en Mercado Libre te van a interesar. Son rebajas con fecha de caducidad incierta y stock limitado, así que conviene echarles un vistazo cuanto antes.
AirPods 4 con cancelación activa de ruido
Los últimos auriculares de Apple bajan de precio y se colocan como uno de los mejores accesorios de audio “todo terreno”.
- Precio de lista: $2,999
- Descuento: 9%
- Precio final: $2,717.54
- Comprar en Mercado Libre: AirPods 4
Por qué interesa: Audio espacial personalizado y resistencia a sudor/lluvia. Ideales para llamadas, música y trayectos diarios sin complicaciones de emparejamiento si usas iPhone.
Smart TV Motorola 50″ QLED 4K con Google TV
Un salto notable para sala o recámara grande: panel QLED, 4K nativo y todo el ecosistema Google integrado.
- Precio de lista: $8 999
- Descuento: 35 %
- Precio final: $5 799
- Comprar en Mercado Libre: Smart TV Motorola 50″ QLED 4K
Por qué interesa La combinación de 50 pulgadas y QLED 4K multiplica brillo y color frente a un LCD convencional. Google TV simplifica el acceso a Netflix, Prime Video y YouTube sin necesidad de dongle externo.
Bocina Aiwa Boombox IPX6 130 W
Pensada para exterior: mucha potencia y blindaje contra agua.
- Precio de lista: $4 499
- Descuento: 38 %
- Precio final: $2 753
- Comprar en Mercado Libre: Aiwa Boombox 130 W
Por qué interesa 130 W reales, batería integrada y certificación IPX6 para resistir salpicaduras. Perfecta para terraza, alberca o picnic; admite emparejar una segunda unidad vía TWS para crear estéreo real.
Motorola Moto S50 Neo / G85 5G (12 GB + 256 GB)
Un salto de especificaciones sin brincar a la gama alta.
- Precio de lista: $5 676
- Descuento: 33 %
- Precio final: $3 765.81
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Por qué interesa Pantalla POLED 6.7″, 5G, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento a precio de media gama. La cámara principal de 50 MP y la batería de 5 000 mAh redondean un equipo que aguanta varios años sin ahogarse en espacio.
Samsung Galaxy Tab A11 (8.7″, 4 GB + 64 GB)
Tableta compacta para estudio, lectura y streaming ligero.
- Precio de lista: $3 599
- Descuento: 32 %
- Precio final: $2 447.32
- Comprar en Mercado Libre: Galaxy Tab A11
Por qué interesa Pantalla de 8.7″ cómoda para llevar en mochila, Android 15 actualizado y 64 GB ampliables. Ideal como segundo dispositivo para clases en línea, cómics o recetas en la cocina.
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