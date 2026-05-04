A menos de un mes del festejo en su honor, es importante buscar los mejores regalos para consentir a las madres en su día tan especial, y, no hay mejor forma de hacerlo, que eligiendo productos pensados especialmente para ellas.

Si bien el skincare resuena más en las tendencias juveniles, incorporarlo en pieles maduras no sólo es una forma de cuidado personal, sino que puede brindar un espacio para relajarse de la rutina diaria y permitir un momento que toda mamá seguramente agradecerá.

Durante el 10 de mayo, regalar skincare es una gran opción. Foto: Freepik

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¿Se puede usar el skin care en pieles maduras?

La moda del skincare ha sido popular entre los jóvenes en redes sociales y, muestra de ello, es la gran cantidad de productos y contenido enfocado en rutinas para las pieles jóvenes. Sin embargo, las mujeres de mayor edad pueden también disfrutar del cuidado de la piel .

La razón, señala el portal Harvard Health Publishing, es que la piel requiere de más atención con el paso de los años debido a que él colágeno y la elastina , dos proteínas que mantienen la piel firme y elástica comienzan a degradarse, lo que provoca arrugas y flacidez.

Además, la piel se vuelve más delicada y fina debido a que varios de sus componentes sufren cambios. Por ejemplo, las glándulas sebáceas producen menos grasa, provocando resequedad, mientras que la renovación celular, conocida también como descamación, se ralentiza.

Incluso, menciona la American Academy of Dermatology Association, algunos medicamentos y ciertas afecciones médicas también pueden influir en el bienestar de la piel, sumándose a una mayor facilidad en la pérdida de agua afectando su hidratación .

Por ello, contar con cuidados especiales conforme a las necesidades de la piel según la edad, es de vital importancia para mantener el bienestar, además de ayudar con la autoestima personal.

Nunca es tarde para empezar a cuidar la piel, y en el caso de las madres, es una forma de pasar tiempo consigo mismas y tener un respiro de una rutina ocupada.

El skincare no sólo es para jóvenes, las pieles adultas pueden disfrutar de sus beneficios. Foto: Freepik

¿Qué rutina de skincare es recomendable para cada mamá?

Una rutina de skincare no siempre suele ser la misma para todas las personas. En primer lugar, es importante tener en cuenta la edad de la piel, sus características particulares, e incluso el tiempo destinado a ella.

El skincare debe adecuarse al estilo de vida de cada mamá, y elegir los mejores productos, pasos y horarios que les beneficien.

Rutina para madres ocupadas

Encargarse de cuidar a los hijos, llevar una carrera profesional y hacer tareas del hogar, puede consumir más tiempo del que a veces se tiene disponible. En el caso de las madres que desean tener una rutina de skincare sin afectar sus demás actividades, mantenerlo sencillo es la clave.

Para lucir una piel radiante, incluso si se es mamá primeriza, sitios especializados como Garnier, mencionan que la clave para una rutina de skincare exitosa son el orden y la simplificación de pasos. Ascensus Health, portal capacitado en bienestar para madres, agrega que algunos puntos clave de la rutina en mamás deben incluir:

Limpieza

Lavarse la cara al despertar y antes de dormir, complementado con el uso de limpiadores que exfolian e hidratan la piel son los básicos de la rutina. Además, se aconseja incorporar agua micelar , la cual tiene el propósito de atraer la grasa, el sudor, la suciedad y el maquillaje.

Si uno de los objetivos es contrarrestar el paso de la edad, se recomienda el uso de limpiadores con alfa-hidroxiácidos (AHA) para reducir los signos del envejecimiento.

Hidratación

Usar crema hidratante es esencial para retener la humedad en la capa más externa de la piel, y hacer lucir la piel descansada.

es esencial para retener la humedad en la capa más externa de la piel, y hacer lucir la piel descansada. Optar por cremas hidratantes con color que contengan SPF con ácido hialurónico o glicerina, aporta antioxidantes para un efecto antiedad.

con color que contengan con o glicerina, aporta antioxidantes para un efecto antiedad. También se puede elegir productos con ingredientes como ceramidas para retener aún más la hidratación.

Una rutina de skincare sencilla es una forma de pasar tiempo de calidad personal. Foto: Freepik

Tonificar la piel

En el caso de tener un tiempo extra, se recomienda usar un tónico después de cada limpieza, con el propósito de equilibrar la piel y asegurarse que tenga la cantidad ideal de aceite y agua para una hidratación óptima.

Protector solar

Elemento primordial en cualquier rutina de skincare, el protector solar ayuda a cuidar la piel de los daños causados por los rayos UV y reducir los signos de envejecimiento, como las arrugas y las manchas.

Rutina para pieles maduras

Además de continuar con el cuidado habitual, una rutina de skincare enfocada en pieles maduras permite mejorar la confianza de quien la práctica. El cuidado de este tipo de pieles se debe centrar en la hidratación y el uso de tratamientos suaves.

Según la característica de la piel a la que se quiera dar enfoque, los productos pueden variar. Sin embargo, de forma general se sugiere:

Para las manchas de la piel

Productos tópicos como cremas y lociones con ingredientes como hidroquinona , retinoides o vitamina C , son parte de una rutina que busca atenuar las manchas de la edad con el tiempo.

Para las arrugas

Los productos con retinoides son una de las opciones más efectivas para combatir las arrugas, busca gamas de productos para el cuidado de la piel a base de vitamina A . Su propósito es estimular la producción de colágeno, mejoran el grosor de la piel y suavizan la capa externa.

Entre otros productos especializados para pieles maduras , el sitio especializado Isdin recomienda:

Para una mejor nutrición de la piel y corrección de tono: Ácido tranexámico , reparasomas, retinal, péptidos, carnosina.

, reparasomas, retinal, péptidos, carnosina. Para renovación y firmeza: Melatonina, niacinamida, retinal, péptidos, carnosina .

. Para una reparación temprana y aclarado: Vitamina C, vitamina E , ácido glicólico.

Una rutina de skincare puede ser sencilla y tener beneficios. Foto: Freepik

En el día de la madre, los productos de skincare pueden ser un gran regalo para demostrar el afecto a ellas. Buscar opciones en páginas especializadas y, sobre todo elegir de acorde a las necesidades de cada piel y si es posible, de la mano de un dermatólogo, permite realizar la mejor compra.

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