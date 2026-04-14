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El Día del Niño es una gran ocasión para demostrar el cariño a los hijos con regalos que además de divertir, estimulen la imaginación y la capacidad cognitiva.

De esta manera, en te compartimos una lista de los libros infantiles mejor posicionados en para regalar el 30 de abril y sorprender a los más pequeños del hogar.

Un libro es un gran regalo para el Día del niño. Foto: Freepik
Un libro es un gran regalo para el Día del niño. Foto: Freepik

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¿Cuáles son los beneficios de la lectura en los niños?

En un mundo donde el contacto con la tecnología inicia cada vez a más temprana edad, los libros aún deben formar parte del desarrollo integral de los niños y adolescentes.

Si bien es común que los adultos usen para mantener a los infantes entretenidos o distraídos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) menciona la interacción entre menores de edad y la tecnología, sin un control adecuado de sus padres, puede estar vinculado a dificultades en el desarrollo.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que bebés menores de 2 años no pasen tiempo frente a una pantalla y que niños de 2 a 4 años no le dediquen más de una hora al día. Si bien, en el caso de niños y adolescentes el contacto con las pantallas es más difícil de limitar, es importante establecer horarios que no interfieran con las horas de sueño ni la actividad física, menciona el portal Kid's Health.

El uso de celulares se debe supervisar en la niñez. Foto: Freepik
El uso de celulares se debe supervisar en la niñez. Foto: Freepik

Es así como la puede convertirse en una alternativa positiva para suplir el tiempo frente a dispositivos móviles. De acuerdo con la Dirección General @prende.mx, entre los beneficios de este hábito a edades tempranas se encuentran la mejora del lenguaje, el fortalecimiento de la concentración y la imaginación, desarrollo de la memoria y la comunicación gracias a que permite ampliar el vocabulario.

¿Qué libros regalar para el Día del Niño?

Pese a que puede parecer complicado introducir el hábito de la lectura a los más pequeños del hogar, es posible si no se plantea desde la obligación, sino como una oportunidad para encontrar satisfacción, emoción e incluso una forma de calmar el estrés.

Según la edad, intereses y habilidades, el tipo de ideal para cada niño puede ser diferente. Sin embargo, cuando el infante se encuentra en un periodo de introducción al hábito de leer con regularidad, se sugiere iniciar con títulos digeribles, llamativos y cortos, evitando historias con un vocabulario complicado o narrativa compleja.

Un libro puede despertar la imaginación en los niños. Foto: Freepik
Un libro puede despertar la imaginación en los niños. Foto: Freepik

Por otro lado, conocer los gustos y temas de interés de quien va a recibir el libro, es una forma de asegurar que el regalo será un éxito. Sin embargo, si se desconoce esta información, las listas de libros en páginas de comercio digital, blogs especializados e incluso, redes sociales pueden ser de ayuda.

En el caso de , estos son los libros en formato físico enfocados a los niños que más han sido comprados para regalar durante esta temporada:

Un libro siempre será una gran opción para regalar en cualquier ocasión. Se aconseja, en el caso del día del niño, antes de obsequiar algún título es importante revisar que el contenido sea adecuado y llamativo para la edad del infante.

Elegir el libro correcto puede convertirse en el mejor regalo. Foto: Freepik
Elegir el libro correcto puede convertirse en el mejor regalo. Foto: Freepik

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