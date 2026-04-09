Si llevas tiempo buscando un iPhone de gran pantalla sin pagar precio de vitrina, esta oferta en Amazon México merece tu atención. El Apple iPhone 15 Plus 128GB en color Amarillo, desbloqueado y reacondicionado, está disponible en $8,507.47 pesos, con un descuento del 9% sobre su precio anterior de $9,369, y se puede pagar en 15 mensualidades sin intereses de $567.16. Lo que hace que valga la pena analizarlo en detalle es que no se trata de cualquier reacondicionado: este modelo cae dentro del programa Amazon Renewed, en la categoría Excelente, uno de los estándares más exigentes del programa.

Qué incluye el programa Amazon Renewed Premium y por qué importa la condición Excelente

Amazon Renewed no es un único estándar: tiene cuatro niveles de condición (Premium, Excelente, Bon y Acceptable), y cada uno define con precisión el estado físico y funcional del equipo. Este iPhone 15 Plus se vende en condición Excelente, que equivale a:

Cuerpo: sin daños estéticos visibles a 30 cm

sin daños estéticos visibles a 30 cm Pantalla: sin arañazos

sin arañazos Batería: más del 80% de su capacidad original

Además, todos los modelos Renewed incluyen accesorios originales o genéricos compatibles, han sido inspeccionados, probados y limpiados por proveedores calificados, y están cubiertos por la Garantía de la A a la Z de Amazon más 90 días de devolución sin costo. En la práctica, se comporta como un equipo nuevo para el usuario, pero a una fracción del precio.

Las especificaciones que hacen que este iPhone 15 Plus siga siendo relevante en 2026

El iPhone 15 Plus no es un modelo de entrada disfrazado. Cuando Apple lo lanzó en 2023, lo posicionó como la opción de pantalla grande dentro de la línea estándar, y sus especificaciones siguen siendo más que competitivas frente a flagships de otras marcas al mismo precio:

Pantalla grande y OLED: La pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con tecnología OLED ofrece negros profundos, contraste elevado y una experiencia multimedia que difícilmente se iguala en este rango de precio como reacondicionado.

Chip A16 Bionic a 3.46 GHz: Con CPU de 6 núcleos y 6 GB de RAM, el rendimiento es fluido incluso con apps exigentes, multitarea intensa o edición de video. Es el mismo procesador que equipa al iPhone 14 Pro, que en su momento fue el chip más rápido de Apple.

Cámara de 48 MP con estabilización óptica: Captura imágenes con gran detalle tanto en condiciones de buena luz como en ambientes más oscuros, y el zoom óptico 2x se logra gracias al sensor Quad Pixel sin necesidad de lente adicional.

Batería de larga duración: El iPhone 15 Plus ofrece hasta 26 horas de reproducción de video, más que el modelo estándar de 6.1", gracias a la mayor capacidad de batería que permite el chasis más grande.

USB-C: El cambio más práctico de esta generación: un solo cable para cargar el iPhone, los AirPods, la Mac y prácticamente cualquier otro dispositivo moderno.

Resistencia IP68: Soporta hasta 30 minutos sumergido a 6 metros de profundidad, lo que lo convierte en un equipo confiable para uso cotidiano sin necesidad de andar con cuidados extremos.

Un dato a tener en cuenta antes de comprarlo

Este modelo es solo compatible con eSIM: no acepta entrada de SIM física. En México, operadoras como Telcel, AT&T y Movistar ya ofrecen eSIM, pero si tu plan actual no la soporta o si acostumbras usar SIM física al viajar, vale la pena verificarlo antes de hacer la compra.

Con todo lo demás sobre la mesa: precio, condición, garantía y especificaciones, el iPhone 15 Plus 128GB Amarillo reacondicionado en Amazon es una de las opciones más sólidas si buscas un iPhone de pantalla grande sin salirte de un presupuesto razonable en 2026.