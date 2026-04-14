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Si tenías en mente comprar boletos para ese o partido, este martes podría ser el momento. , plataforma de boletos en mercado secundario activó un descuento de 12% en entradas, válido únicamente durante hoy, 14 de abril.

La promoción aplica para distintos eventos tanto en México como en el extranjero, en medio de una temporada con alta demanda en espectáculos en vivo.

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Cómo funciona el descuento

Para acceder al beneficio, los usuarios deben ingresar un código promocional al momento de la compra:

  • Código: SHISPRING
  • Descuento: 12% sobre el precio del boleto
  • Vigencia: solo el 14 de abril (24 horas)
  • Condiciones: no aplica sobre cargos por servicio

Al tratarse de una promoción de corta duración, el ahorro depende directamente de concretar la compra dentro de este periodo.

La oferta aplica únicamente sobre el precio del boleto y no incluye cargos por servicio. Foto: Freepik
La oferta aplica únicamente sobre el precio del boleto y no incluye cargos por servicio. Foto: Freepik

Eventos con alta demanda

El interés por eventos en vivo se mantiene alto, especialmente en el ámbito deportivo y musical.

La continúa como uno de los eventos más buscados a nivel global, con aficionados que planean con anticipación la compra de entradas debido a su alta demanda y disponibilidad limitada.

En Europa, la concentra la atención en su fase decisiva, donde los boletos para partidos clave suelen elevar su precio conforme avanzan las rondas.

Por su parte, ligas como la y La Liga mantienen una demanda constante, especialmente en encuentros entre equipos de alto perfil.

En el terreno musical, el fenómeno global de sigue generando interés cada vez que se anuncian presentaciones o actividades relacionadas con la agrupación.

Bandas icónicas como continúan atrayendo a distintas generaciones de fans, lo que mantiene alta la demanda en sus presentaciones.

En tanto, artistas como The Weeknd, y encabezan las giras más buscadas, con boletos que suelen agotarse rápidamente tras su salida a la venta.

Una promoción de un día

En el mercado secundario de boletos, donde los precios cambian constantemente según la demanda, este tipo de descuentos suele acelerar la decisión de compra, sobre todo en eventos con disponibilidad limitada.

De acuerdo con información de la plataforma

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Lo que hay que considerar

Aunque el descuento puede representar un ahorro, es importante tomar en cuenta que no incluye cargos por servicio y que la disponibilidad de boletos puede variar.

Para quienes ya tenían contemplado asistir a algún evento, la promoción funciona más como un incentivo adicional que como un cambio en el precio base del mercado.

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