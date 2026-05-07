Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una nueva fuga de vapor en la refinería Olmeca, Dos Bocas, en Tabasco.

“Pemex informa que se registró una emanación de vapor en un tanque de almacenamiento de la Refinería Olmeca.

“No se presentó incendio ni se reportaron afectaciones al personal, a la población o a las instalaciones”, anotó la empresa petrolera que dirige Víctor Rodríguez Padilla.

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La refinería opera con normalidad, añadió la empresa que ha reportado múltiples incidentes tanto en esa refinería como en otras instalaciones en los últimos meses.

Incluso, el 7 de abril pasado, Pemex informó que la Refinería Olmeca había reportado otra incidencia relacionada con vapor de agua, pero en ese momento en redes sociales algunos testimonios aseguraban que se trataba de gas.

“Las imágenes que han circulado en algunos medios de comunicación corresponden a la liberación de vapor de agua durante las operaciones de la planta coquizadora y no representa ningún riesgo para la comunidad, el personal ni el medio ambiente”, apuntó la empresa en su momento.

En los tres últimos meses en las instalaciones de la petrolera han ocurrido ya dos incendios, el primero dejó cinco muertos.

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Además ya se han reportado dos derrames o vertimientos y a inicios de abril los poblaciones registraron una fuga, que Pemex luego dijo que fue de vapor de agua.

La refinería tuvo un costo de cerca de 21 mil millones de dólares, oficialmente, más de los 8 mil millones de dólares en los que se planeó originalmente.

Estas instalaciones operan a un 60% de su capacidad y han impulsado la producción de combustibles automotrices en el país.

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