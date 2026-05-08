La fiesta continúa en Tabasco. Hoy las puertas del Parque Dora María donde se celebra la feria estatal reabrió sus puertas, esto luego de suspender actividades por un día, tras el incendio de una nave comercial que dejó cinco personas fallecidas.

En un mensaje posteado en sus redes sociales, el gobernador del estado, Javier May Rodríguez, donde anunció que hoy se reanudan las actividades de la feria y que ya se les pagó una indemnización a los expositores y empresarios afectados por el incendio.

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“Ante los hechos ocurridos en nuestra feria, actuamos con una sola prioridad: brindar atención integral a las personas afectadas y acompañar a sus familias, con sensibilidad y toda la capacidad institucional de nuestro gobierno”, señaló.

Foto: Especial

Reiteró el apoyo de su administración a las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida y a los expositores. “Tal como lo ofrecimos también estamos dando atención inmediata a los expositores afectados. Gracias al esfuerzo coordinado de las instituciones de nuestro gobierno, el día de hoy han recibido ya el apoyo comprometido y vamos a seguir dándoles la atención necesaria”, aseveró.

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Y agregó: “Como se informó públicamente, la Feria continuará sus actividades, para lo cual se han revisado y fortalecido las medidas de seguridad en las instalaciones del Parque Tabasco. Esta decisión surgió luego de escuchar a los propios expositores y pensando en cientos de familias, productores y emprendedores que participan y han puesto aquí su trabajo, su tiempo y su inversión”.

Esta tarde esta prevista la presencia de Javier May Rodríguez para continuar con la inauguración de los stands de tres municipios, acompañado de presidentes municipales.

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