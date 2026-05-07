El gobierno de Tabasco anunció que el viernes se reanudarán las actividades de la feria estatal, después que este jueves fueron suspendidas luego de presentarse un incendio en la Nave 1 del Parque Dora María, el cual dejó 5 personas fallecidas.

La titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Talina Ferrer Cadenas, dio lectura a un comunicado donde dijo que desde las primeras horas que se presentó el siniestro, se da atención y respaldo a través de las instancias correspondientes, con el respeto y la sensibilidad que la circunstancia exige a todos los afectados.

Dijo que en el transcurso del día se han sostenido reuniones con expositoras y expositores del recinto ferial para dialogar acerca del desarrollo de las actividades previstas, reconociendo el esfuerzo, el trabajo y la inversión que representan, así como la relevancia de la Feria como espacio de dinamismo económico para nuestro estado.

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Ferrer Cadenas aseguró que el gobierno estatal concluyó el censo de afectaciones entre las personas expositoras de la zona involucrada, con el propósito de iniciar a partir de mañana la atención y el respaldo correspondientes.

"De manera paralela, se han realizado revisiones exhaustivas en el recinto para reforzar las condiciones de seguridad. Asimismo, brigadas de Protección Civil y personal de seguridad permanecerán de manera permanente para garantizar la tranquilidad de las familias tabasqueñas y visitantes", aseveró.

Detalló que las actividades culturales y la inauguración de stands continuarán conforme al calendario previsto. Este viernes corresponderán las actividades de Macuspana, Paraíso y Tacotalpa; el sábado, las de Nacajuca, Teapa y Tenosique; y el domingo, las de Comalcalco y Centro.

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"Sobre el avance de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado será la instancia encargada de proporcionar la información correspondiente.

"Agradecemos al pueblo de Tabasco por las múltiples muestras de solidaridad y por el comportamiento responsable mostrado tanto en el momento del siniestro como en el transcurso de esta jornada, lo que ha sido clave para la atención de esta situación", aseveró.

Apoyo a familiares de víctimas y expositores afectados

A través de un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) comentó que los esfuerzos se concentran en la atención a los afectados y en la activación de mecanismos para la recuperación económica.

Con referencia a los primeros, una Misión de Enlace y Coordinación acudió a Tabasco con el fin de acompañar a los familiares de las víctimas, a la par que el gobernador, Javier May, se comprometió a poner en marcha un programa de apoyo económico destinado a expositores afectados.

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