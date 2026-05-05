Culiacán, Sin a 5 de mayo. - Peritos iniciaron investigaciones en el casino “Tropicana” para determinar las causas del incendio que provocó la muerte de la empleada Ana “N”, de 33 años de edad y lesiones severas en otras dos personas, ante las versiones de que se trató de un acto criminal de personas armadas que le prendieron fuego.

La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo dijo que los responsables de la operación de este negocio no formalizaron las denuncias respectivas, sobre los ataques que sufrió sus instalaciones la semana pasada.

Dio a conocer que el personal de este Órgano Autónomo de Justicia ingreso al casino este martes para levantar las actas periciales y analizar la situación que prevalece al interior y poder determinar el origen del fuego que provocó un fuerte incendio.

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Sobre la empleada que resultó muerta cuando recibía atención médica en un hospital, indicó que el dictamen de defunción fue por intoxicación prolongada con bióxido de carbono y por un golpe que presentó en la cabeza.

Comentó que una vez que se concluyan las investigaciones, se va a poder concluir si el origen del incendio fue provocado por personas ajenas al casino o se trató de un accidente, a fin de determinar las responsabilidades.

La versión que fue dada a conocer por el personal del casino “Tropicana”, que se ubica en la prolongación del boulevard Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, fue que personas armadas se introdujeron, pese a no estar en servicio y arrojaron una especie de bomba molotov y luego huyeron.

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El personal de bomberos y de la Cruz Roja que llegaron al lugar del siniestro tuvieron que desalojar a cuarenta empleados que se encontraban atrapados en su interior, una de ellas, Ana “N”, de 33 años, fue rescatada inconsciente y llevada a un hospital donde falleció poco después.

Dos empleados más, uno del sexo masculino, fueron auxiliados y atendidos inicialmente por los paramédicos de la Cruz Roja y luego fueron llevados a un hospital, ya que la mujer, aún no identificada, presentó huellas de quemaduras.

El secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo dio a conocer que la empleada que continúa internada en un hospital público presenta lesiones por quemaduras de primero y segundo grado, en la superficie del rostro, cuello y tórax, por lo que su estado de salud es complicado.

Los familiares de los lesionados en este incendio aseguraron que la empresa no se ha presentado a responder por los gastos médicos aún cuando el incendio fue en el interior del casino.

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