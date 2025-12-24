San Francisco de Campeche.- Edward Ramírez, padre del menor quemado y que falleció en el accidente aéreo de la avioneta de la Semar que lo trasladaba a Galvestón, Texas, para su atención médica, viajó a EU para ver a su esposa que salvó la vida y para traer el cuerpo de su hijo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores en Campeche consiguió visa temporal para que el progenitor del niño Federico, fallecido en accidente aéreo, pueda ver a su esposa -madre del menor- que sobrevivió al percance.

El gobierno del Estado de Campeche reveló que se apoyará a la familia en todos los trámites que requiera para el traslado del cuerpo del menor y de su madre.

El padre del menor viajó desde el martes pasado hacia el vecino país del norte.

