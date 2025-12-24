Más Información

Sheinbaum desea feliz Navidad a mexicanos; recuerda que "somos la risa que sana y el recuerdo que acompaña"

Sheinbaum desea feliz Navidad a mexicanos; recuerda que "somos la risa que sana y el recuerdo que acompaña"

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo, "El Chapito" comparecen en Puente Grande; son acusados de delincuencia organizada

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo, "El Chapito" comparecen en Puente Grande; son acusados de delincuencia organizada

¿Qué propone la “Ley Esposa”? La reforma que pone en discusión la paridad y el poder político

¿Qué propone la “Ley Esposa”? La reforma que pone en discusión la paridad y el poder político

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Mensaje navideño de Raúl Rocha Cantú desvía la conversación hacia la polémica de Miss Universo 2025

Mensaje navideño de Raúl Rocha Cantú desvía la conversación hacia la polémica de Miss Universo 2025

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

San Francisco de Campeche.- , padre del menor quemado y que falleció en el de la avioneta de la Semar que lo trasladaba a Galvestón, Texas, para su atención médica, viajó a EU para ver a su esposa que salvó la vida y para traer el cuerpo de su hijo.

La en Campeche consiguió visa temporal para que el progenitor del niño Federico, fallecido en accidente aéreo, pueda ver a su esposa -madre del menor- que sobrevivió al percance.

Lee también:

El gobierno del Estado de Campeche reveló que se apoyará a la familia en todos los trámites que requiera para el traslado del cuerpo del menor y de su madre.

El padre del menor viajó desde el martes pasado hacia el vecino país del norte.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]