La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agenda Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) serán las instituciones responsables de investigar y "esclarecer con mucho rigor" lo qué sucedió ayer en el accidente en el Tren Interoceánico en donde fallecieron 13 personas y 98 personas lesionadas.

La Mandataria federal señaló que en el orden de priorirdiad está en primer lugar la atención a las victimas y a sus familiares; segundo, el análisis con rigor de qué fue lo que pasó, y el tercero, garantizar la infraestructura del Tren Interoceánico.

"Esclarecer con mucho rigor qué fue lo que ocurrió. Hay dos instituciones, la primera es la Fiscalía General de la República, también participa la Fiscalía Estatal, pero ya está la Fiscalía General de la República ahí haciendo todos los peritajes con todas las cadenas de custodia que se requieren. Desde el día de ayer se trasladaron. Ellos tienen que hacer la investigación y poder informar cuáles fueron las causas de este lamentable accidente.

"Y también la Agencia Reguladora de Transporte, que coordina el maestro Andrés Lajous. Él tiene por norma que hacer una revisión también, pero como en este caso hubo personas fallecidas y lesionadas la Fiscalía General de la República tiene que participar. Entonces lo segundo, muy importante el análisis con rigor, de qué ocurrió, qué causó este accidente".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes se trasladará a Oaxaca para visitar a las personas que resultaron heridas y a las familias de los pasajeros fallecidos.

“La atención a las víctimas y a sus familiares. Lo primero, para ello está la Secretaría Marina, está Alejandro Svarch en el lugar director del IMSS-Bienestar; Zoé Robledo el director del IMSS está allá también, equipo del ISSSTE y más tarde yo voy a trasladar para allá hablar con las familias”.

La Mandataria federal indicó que también se tiene que garantizar la seguridad del Tren Interoceánico en donde se tenga la certeza de que la vía y demás equipo ferroviario está en condiciones para operar nuevamente.

"Repito: atención a las víctimas y sus familiares; segundo, el análisis con rigor de qué fue lo que pasó y el tercero, pues garantizar la infraestructura del Tren Interoceánico".

"Son en orden de importancia las tres acciones que estamos desarrollando en coordinación con otras instituciones y como siempre vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad en este caso como en otros casos", agregó.

