La mañanera de Sheinbaum, 02 de enero, minuto a minuto

Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

07:43.- Tras el impacto de huracanes en el puerto de Acapulco, la secretaria de Turismo indica que se espera que al cierre de este periodo vacacional esta playa llegue a los números de registrados antes de la pandemia, lo que sería un hecho histórico.

07:36.- Destaca que, en el periodo vacacional de 2024-2025, el turismo alcanzó 4.93 millones de turistas contra 5.30 millones que se han alcanzado en este periodo, es decir, 7.5% más.

07:35.- En las estimaciones de llegadas de turistas nacionales e internacionales a cuartos de hotel, Rodríguez Zamora indica que se espera que del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026 se alcance hasta el 90 por ciento.

07:32.- Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, informa sobre el crecimiento de este rubro en 2025.

07:31.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr