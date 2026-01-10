Registro obligatorio de celulares 2026: ¿dónde realizar el trámite de manera presencial si soy cliente Telcel?

A partir del pasado viernes 9 de enero, por disposición oficial, entró en vigor en México el registro obligatorio de líneas móviles. Una iniciativa de las autoridades que tiene como objetivo combatir los delitos como extorsión o fraude telefónico.

Estos nuevos Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, fueron aprobados y emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) el pasado lunes 8 de diciembre y establecen que todos los números celulares, sin importar la compañía mediante la cual se obtenga el servicio, deberán estar vinculados a la identidad oficial de una persona física o moral.

Es decir, cada línea móvil, nueva o vieja, de prepago o de pospago, deberá quedar registrada bajo el nombre de una persona o razón social.

Quienes deban acudir a una sucursal para realizar el trámite, o decidan realizarlo de manera electrónica, tendrán hasta el 30 de junio de este año para hacerlo. Una vez terminado el plazo, el 1 de julio de 2026. Aquellas líneas que no se hayan vinculado a ninguna identidad, serán suspendidas temporalmente (hasta que se registren).

A partir del 9 enero de 2026, las personas que contraten o ya cuenten con una línea celular deberán registrarla con identificación oficial y CURP. Foto: EL UNIVERSAL

¿Dónde realizar el trámite de manera presencial si soy cliente Telcel?

Si prefieres realizar el trámite de forma presencial, Telcel ha aclarado que únicamente necesitas acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes en el territorio nacional.

¿Qué necesito para el trámite?

Para registrar tu línea de manera exitosa deberás presentar cualquiera de los siguientes documentos vigentes (identificación oficial que contenga fotografía y CURP):

Credencial para votar (INE)

Pasaporte

Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica)

Asimismo, Telcel ha informado que a partir del 07 de febrero de 2026 se pondrá a disposición de todos los usuarios un Portal de Consulta en el que se podrás validar si existe alguna línea registrada con tu CURP (Personas Físicas) o RFC (Personas Morales).

La empresa también recuerda que esta medida aplica para todos los usuarios, sin importar el tipo de servicio que se use o se tenga contratado.

Es necesario acudir con una identificación oficial que contenga foto y CURP. Foto: Canva

