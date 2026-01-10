Más Información
Registro obligatorio de celulares 2026: ¿dónde realizar el trámite de manera presencial si soy cliente Telcel?
Adrián Marcelo anuncia su retiro de la comedia por tiempo indefinido: "necesito invertir tiempo en mí"
¡South Park lo predijo! Capítulo de 2014 causa furor por prever el cambio a la pirámide alimenticia en EU
A partir del pasado viernes 9 de enero, por disposición oficial, entró en vigor en México el registro obligatorio de líneas móviles. Una iniciativa de las autoridades que tiene como objetivo combatir los delitos como extorsión o fraude telefónico.
Estos nuevos Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, fueron aprobados y emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) el pasado lunes 8 de diciembre y establecen que todos los números celulares, sin importar la compañía mediante la cual se obtenga el servicio, deberán estar vinculados a la identidad oficial de una persona física o moral.
Es decir, cada línea móvil, nueva o vieja, de prepago o de pospago, deberá quedar registrada bajo el nombre de una persona o razón social.
Quienes deban acudir a una sucursal para realizar el trámite, o decidan realizarlo de manera electrónica, tendrán hasta el 30 de junio de este año para hacerlo. Una vez terminado el plazo, el 1 de julio de 2026. Aquellas líneas que no se hayan vinculado a ninguna identidad, serán suspendidas temporalmente (hasta que se registren).
Lee también Registro obligatorio de celulares 2026: paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP
¿Dónde realizar el trámite de manera presencial si soy cliente Telcel?
Si prefieres realizar el trámite de forma presencial, Telcel ha aclarado que únicamente necesitas acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes en el territorio nacional.
¿Qué necesito para el trámite?
Para registrar tu línea de manera exitosa deberás presentar cualquiera de los siguientes documentos vigentes (identificación oficial que contenga fotografía y CURP):
- Credencial para votar (INE)
- Pasaporte
- Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica)
Asimismo, Telcel ha informado que a partir del 07 de febrero de 2026 se pondrá a disposición de todos los usuarios un Portal de Consulta en el que se podrás validar si existe alguna línea registrada con tu CURP (Personas Físicas) o RFC (Personas Morales).
La empresa también recuerda que esta medida aplica para todos los usuarios, sin importar el tipo de servicio que se use o se tenga contratado.
También te interesará:
“No me sentiré 100% libre hasta que elijamos nosotros”: Neurokiller apoya captura de Maduro, pero advierte incertidumbre democrática
Acusan a cafetería de envenenar abejas en la Condesa; negocio ofrece disculpas
¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ngmu
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]