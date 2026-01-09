Registro obligatorio de celulares 2026: así puedes saber si tu teléfono ya se encuentra dado de alta

A partir de este 9 de enero, se inició en México el registro obligatorio de celulares 2026, un nuevo requisito en los servicios de telecomunicaciones que busca actualizar la información de los usuarios de telefonía móvil y reforzar los controles de seguridad para frenar delitos y el uso indebido de las líneas.

Este registro permite vincular cada número celular con la identidad de su titular, creando un padrón más confiable de usuarios. Cabe destacar que para las personas que ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir este requisito es el 30 de junio de 2026.

El trámite para esta nueva disposición oficial puede realizarse en línea, sin necesidad de acudir a centros de atención en las plataformas de las compañías telefónicas.

A continuación te diremos cómo realizar este proceso en línea y cómo saber si tu número ya se encuentra vinculado a tu CURP e INE en el nuevo padrón de telefonía móvil.

Leer también: Registro obligatorio de celulares 2026: paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

A partir del 9 enero de 2026, las personas que contraten o ya cuenten con una línea celular deberán registrarla con identificación oficial y CURP. Foto: EL UNIVERSAL

¿Cómo hacer el registro de tu línea telefónica?

Los usuarios de líneas telefónicas deberán realizar el registro a través de los portales oficiales de su operador con los siguientes documentos a la mano: CURP, INE o pasaporte.

Al iniciar el trámite, la plataforma solicitará datos personales como nombre completo y clave única de registro de población (CURP).

Para validar la información arrojada, la plataforma te pedirá una prueba de vida, la cual consiste en tomarte una selfie para validar los documentos presentados y autenticar tu identidad.

Posteriormente, se validará el registro, este es el último paso para completar el trámite donde el sistema te arrojará un folio para confirmar, tendrás hasta tres intentos para realizar el proceso; si no se logra, deberás contactar a un asesor telefónico o acudir de forma presencial.

¿Cuántos intentos tienes para hacer el Registro de Telefonía Móvil? Imagen: Unsplash

¿Cómo confirmar si mi teléfono ya está registrado?

En ese sentido, a partir del 7 de febrero quedará habilitado un portal de consulta para usuarios Telcel para confirmar que sus clientes ya se encuentren en el padrón. Cabe destacar que se espera que las demás compañías también activen portales similares para que sus usuarios puedan verificar que su registro fue exitoso.

Cabe destacar que a pesar de que al contratar un plan de telefonía se requiere documentación oficial como el INE, este registro es independiente a las compañías.

También te interesará:

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs