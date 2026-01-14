Más Información

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Estos son los países afectados por la suspensión de emisión de visas de EU, según medios

Estos son los países afectados por la suspensión de emisión de visas de EU, según medios

Sheinbaum defiende a Layda Sansores tras detención de rector en Campeche; ella "ha luchado por la democracia toda su vida", dice

Sheinbaum defiende a Layda Sansores tras detención de rector en Campeche; ella "ha luchado por la democracia toda su vida", dice

Suprema Corte ratifica blindaje a Abelina López; alcaldesa de Acapulco es acusada por desvío de casi 900 mdp

Suprema Corte ratifica blindaje a Abelina López; alcaldesa de Acapulco es acusada por desvío de casi 900 mdp

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

José Ramón: México, entre los países más felices por la 4T; "no seas cínico", le responde Alito

José Ramón: México, entre los países más felices por la 4T; "no seas cínico", le responde Alito

La informó que el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la demarcación, realiza el reencarpetado de los carriles laterales de , en el tramo que va de San Jerónimo a Boulevard de la Luz.

Indicó que estos trabajos contemplan la rehabilitación de 350 metros lineales, con una superficie de , para lo cual se utilizarán 400 toneladas de mezcla asfáltica. Además, participan 25 trabajadores de cuadrilla y nueve operadores.

Alcaldía Álvaro Obregón y Gobierno capitalino realizan reencarpetado de carriles laterales de Periférico Sur. Foto: Especial.
Alcaldía Álvaro Obregón y Gobierno capitalino realizan reencarpetado de carriles laterales de Periférico Sur. Foto: Especial.

Para reducir el impacto vial, las acciones se llevan a cabo por las noches, en un horario de 23:00 a 5:00 horas.

El alcalde Javier López Casarín aseguró que las colonias directamente beneficiadas son Jardines del Pedregal y San Jerónimo Lídice; sin embargo, indicó, el impacto positivo es también para la ciudadanía que circula por la vialidad.

Lee también:

“Es una gran noticia, no sólo para las y los obregonenses, sino todos aquellos que transitan por esta vía primaria", destacó el edil durante el banderazo de salida.

Alcaldía Álvaro Obregón y Gobierno capitalino realizan reencarpetado de carriles laterales de Periférico Sur. Foto: Especial.
Alcaldía Álvaro Obregón y Gobierno capitalino realizan reencarpetado de carriles laterales de Periférico Sur. Foto: Especial.

Indicó que se trata de labores que complementan la repavimentación en Periférico, pues recordó que hace unos meses se iniciaron las labores de reencarpetado del Eje 10 Sur, del cruce con Insurgentes hacia Periférico.

"La primera fase de los trabajos ha culminado y ahora empezará la segunda parte, es decir, de la Glorieta de San Jerónimo a Insurgentes", mencionó Javier López Casarín.

En un comunicado la alcaldía refirió que en las labores se utiliza un tren de reencarpetado, fresadora, retroexcavadora, barredora, petrolizadora, pavimentadora, compactadora de rodillos y compactadora neumática.

Alcaldía Álvaro Obregón y Gobierno capitalino realizan reencarpetado de carriles laterales de Periférico Sur. Foto: Especial.
Alcaldía Álvaro Obregón y Gobierno capitalino realizan reencarpetado de carriles laterales de Periférico Sur. Foto: Especial.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]