La alcaldía Álvaro Obregón informó que el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la demarcación, realiza el reencarpetado de los carriles laterales de Periférico Sur, en el tramo que va de San Jerónimo a Boulevard de la Luz.

Indicó que estos trabajos contemplan la rehabilitación de 350 metros lineales, con una superficie de 2 mil 125 metros cuadrados, para lo cual se utilizarán 400 toneladas de mezcla asfáltica. Además, participan 25 trabajadores de cuadrilla y nueve operadores.

Alcaldía Álvaro Obregón y Gobierno capitalino realizan reencarpetado de carriles laterales de Periférico Sur. Foto: Especial.

Para reducir el impacto vial, las acciones se llevan a cabo por las noches, en un horario de 23:00 a 5:00 horas.

El alcalde Javier López Casarín aseguró que las colonias directamente beneficiadas son Jardines del Pedregal y San Jerónimo Lídice; sin embargo, indicó, el impacto positivo es también para la ciudadanía que circula por la vialidad.

Lee también: Diputada de MC promueve amparo para demandar protección de animales en refugios de CDMX

“Es una gran noticia, no sólo para las y los obregonenses, sino todos aquellos que transitan por esta vía primaria", destacó el edil durante el banderazo de salida.

Alcaldía Álvaro Obregón y Gobierno capitalino realizan reencarpetado de carriles laterales de Periférico Sur. Foto: Especial.

Indicó que se trata de labores que complementan la repavimentación en Periférico, pues recordó que hace unos meses se iniciaron las labores de reencarpetado del Eje 10 Sur, del cruce con Insurgentes hacia Periférico.

"La primera fase de los trabajos ha culminado y ahora empezará la segunda parte, es decir, de la Glorieta de San Jerónimo a Insurgentes", mencionó Javier López Casarín.

En un comunicado la alcaldía refirió que en las labores se utiliza un tren de reencarpetado, fresadora, retroexcavadora, barredora, petrolizadora, pavimentadora, compactadora de rodillos y compactadora neumática.

Alcaldía Álvaro Obregón y Gobierno capitalino realizan reencarpetado de carriles laterales de Periférico Sur. Foto: Especial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr