La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este martes a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, en Palacio Nacional, en un encuentro de carácter diplomático que se da en un momento clave para la relación trilateral de América del Norte.

A las 13:56 horas, la mandataria federal salió de Palacio Nacional para dar la bienvenida oficial a la representante canadiense por la Puerta de Honor, con el protocolo correspondiente a una jefa de Estado.

Horas antes, durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó la relevancia del encuentro y subrayó el perfil histórico de la visitante.

"Es la primera gobernadora general indígena en Canadá y le vamos a dar la recepción como jefa de Estado; viene a platicar, sobre todo, sobre los derechos de los pueblos indígenas”, señaló la presidenta.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de bienvenida a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, en el Patio de Honor de Palacio Nacional (20/01/26). Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Mary Simon, quien ocupa uno de los cargos más altos del Estado canadiense, preside ceremonias nacionales como el Día del Recuerdo y el Día de Canadá, además de otros aniversarios y celebraciones relevantes.

En el ámbito internacional, su función incluye recibir a dignatarios extranjeros y representar a Canadá en visitas de Estado, con el objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos, políticos y culturales.

El encuentro entre Sheinbaum y Simon se realiza en un contexto de tensiones regionales derivadas de los recientes amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que ha generado inquietud en los gobiernos de México y Canadá respecto al futuro del acuerdo comercial.

