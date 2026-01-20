Más Información
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este martes a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, en Palacio Nacional, en un encuentro de carácter diplomático que se da en un momento clave para la relación trilateral de América del Norte.
A las 13:56 horas, la mandataria federal salió de Palacio Nacional para dar la bienvenida oficial a la representante canadiense por la Puerta de Honor, con el protocolo correspondiente a una jefa de Estado.
Horas antes, durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó la relevancia del encuentro y subrayó el perfil histórico de la visitante.
"Es la primera gobernadora general indígena en Canadá y le vamos a dar la recepción como jefa de Estado; viene a platicar, sobre todo, sobre los derechos de los pueblos indígenas”, señaló la presidenta.
Mary Simon, quien ocupa uno de los cargos más altos del Estado canadiense, preside ceremonias nacionales como el Día del Recuerdo y el Día de Canadá, además de otros aniversarios y celebraciones relevantes.
En el ámbito internacional, su función incluye recibir a dignatarios extranjeros y representar a Canadá en visitas de Estado, con el objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos, políticos y culturales.
El encuentro entre Sheinbaum y Simon se realiza en un contexto de tensiones regionales derivadas de los recientes amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que ha generado inquietud en los gobiernos de México y Canadá respecto al futuro del acuerdo comercial.
