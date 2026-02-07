Más Información

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Cárteles expanden sus tentáculos en África

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- A causa de , una mujer falleció dentro del bar Dasz, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, (Edomex).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del viernes, cuando hombres armados entraron a este lugar, localizado en la Avenida 1° de Mayo, colonia Diamante, y abrieron fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, dicha mujer había resultado herida al intentar proteger a otra persona y después murió. Policías acordonaron el área a la espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Cabe mencionar que los agresores escaparon a bordo de un Chevrolet Aveo y comenzó una persecución.

