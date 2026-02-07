Más Información
Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- A causa de heridas de bala, una mujer falleció dentro del bar Dasz, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex).
Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del viernes, cuando hombres armados entraron a este lugar, localizado en la Avenida 1° de Mayo, colonia Diamante, y abrieron fuego.
De acuerdo con los primeros reportes, dicha mujer había resultado herida al intentar proteger a otra persona y después murió. Policías acordonaron el área a la espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Cabe mencionar que los agresores escaparon a bordo de un Chevrolet Aveo y comenzó una persecución.
