Cuautitlán Izcalli, Mex.- Agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México localizaron más de 20 casquillos percutidos en una vulcanizadora de la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada, donde ayer fueron agredidos cinco hombres con disparos de arma de fuego, quienes perdieron la vida.

El puesto metálico localizado en la calle Amapola, esquina con Gustavo Baz, sigue acordonado bajo resguardo de una patrulla de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli y con sellos de aseguramiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Junto al puesto de color rojo y con letrero de “talachas”, hay un poste con cuatro cámaras del C4 y con botón de emergencias, rotulado con una calcomanía de la administración anterior de la Comisaría de Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli; la cámara giratoria, no funciona.

Comerciantes de los locales y puestos conjuntos refirieron no haber presenciado el ataque, pues ya habían bajado las cortinas al terminar su jornada laboral habitual. Sin embargo, vecinos explicaron haber visto que las personas fallecidas trabajaban una talacha a un camión de transporte público.

Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas por estos hechos, sin embargo, el gobierno municipal informó que desde la 1:00 de la madrugada se implementó un operativo de vigilancia adicional en el que participan 100 elementos, entre oficiales municipales y agentes de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad de Estado de México.

